Por: Marcelo Hernández

Estas instalaciones han sido equipadas con materiales e instrumental especializado donados por la citada fundación.

Además, desde el lunes 7 y hasta el viernes 11 están dando el curso denominado: “Personas con discapacidad visual aspectos rehabilitadores de la baja visión”, organizado por dicha Fundación y el Centro de Formación de la Cooperación Española.

En ese marco, LA REPÚBLICA dialogó con Beatriz Santiago, coordinadora del CeR.

En el mismo se persigue el objetivo de la inclusión de las personas con discapacidad visual que cursan educación media en todo el país.

Con este objetivo, Secundaria busca generar herramientas de inclusión, instancias de formación y espacios de diálogo con los docentes, para que estos, actores fundamentales en este proceso, cuenten con el apoyo institucional necesario.

Compromiso docente

En este sentido, el CES destaca la labor y el compromiso del equipo docente del CeR que ha permitido: generar instancias de asesoramiento y capacitación a docentes, realizar adaptaciones didácticas pedagógicas a través del trabajo continuo y la realización de salas, talleres a docentes y alumnos, jornadas y cursos.

Santiago aclaró que en el CeR “no se dan clases formales, sólo de apoyo. Los estudiantes van al centro más cercano de sus casas en todo el país. Lo que nosotros hacemos es elaborar materiales y formar docentes”.

La jerarca informó además que “en todo el país hay 145 jóvenes cursando, la gran mayoría entre 13 y 18 años, aunque hay algunos mayores de edad que van a los nocturnos”, agregando que “hay un porcentaje grande que no está incluido. Se calcula que uno de tres jóvenes con baja visibilidad o ciegos está en el sistema. Muchos de los que no están, no saben que existe el centro o hay materiales para que ellos estudien. Hay que buscar incluir a los que faltan”.

Consultada de cuando se va a inaugurar oficialmente el centro, Santiago dijo que “será después de las vacaciones de julio”.

Para terminar, la funcionaria destacó que “lo bueno es tener una sede centralizada, y esto nos pone muy contentos e ilusionado con esta nueva etapa del CeR, que ya tiene 5 años de creado”.

¿Qué es la ONCE?

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad nace en febrero de 1988, por acuerdo del Consejo General de la ONCE, y se presenta ante la sociedad en setiembre de ese mismo año como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida. Además de la propia ONCE, como entidad fundadora, están representadas, a través de su Patronato, máximo órgano de gobierno, las principales organizaciones de personas con discapacidad de España.