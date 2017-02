Pasaron 86 derrotas para que Andorra cortara la sangría. La selección del principado se impuso a San Marino (0-2) en el encuentro amistoso que ambos combinados disputaron en el estadio Olímpico sanmarinense de Serravalle. Los andorranos se adelantaron a la media hora gracias a un tanto de Ildefons Lima, y en la segunda mitad Cristian Martínez hizo el segundo y definitivo. Esta victoria permite al equipo de Álvarez preparar con más entusiasmo si cabe el enfrentamiento ante Islas Feroe del próximo 25 de marzo, correspondiente a la fase de clasificación del Mundial 2018.

“Nuestro objetivo es competir y creemos que ante San Marino podremos hacerlo. El resultado no es lo importante, pero está claro que romper la racha de derrotas estaría bien aunque no es lo que más me preocupa”, aseguró a este diario Koldo Álvarez antes del partido. La secuencia de 86 derrotas se originó en el año 2004, cuando superó a Macedonia en el mes de octubre. Desde entonces, 13 años después, el combinado andorrano no había vuelto a saborear una victoria.

“Somos un país muy pequeño, con apenas 30.000 personas, y es normal que no podamos competir con las grandes selecciones. Pero para nosotros lo importante es seguir mejorando, y tratar de que con el trabajo algún día llegue una victoria que podamos disfrutar. Para nosotros que nuestro público aplauda el esfuerzo y la entrega es ya una victoria”, confesó Pierangelo Manzaroli, seleccionador de San Marino.

Su selección compartía con Andorra el mismo periodo de tiempo sin obtener una victoria. De hecho, la única que consta en su palmarés es también de 2004, cuando derrotó a Liechtenstein en un amistoso. A diferencia de Andorra (que cuenta con tres victorias en su currículum) el conjunto sanmarinense no lo ha logrado nunca en partido oficial, de ahí que acumulase hasta este partido 74 derrotas consecutivas. Unos registros que han situado a ambas selecciones en los puestos 202 y 203 del ránking de la FIFA donde se encuadran 209 combinados nacionales.

La selección de fútbol de Andorra, por su parte, jugó su primer partido oficial en 1996. Consiguió dos victorias por 2-0 en partidos amistosos contra Bielorrusia y Albania, en el año 2000 y 2002, respectivamente. Hasta que en 2004, Andorra derrotó a Macedonia en un encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Alemania. Marc Bernaus anotó el único gol del partido y que supuso la primera y última victoria de la selección andorrana.

La selección sanmarinense ocupa el puesto 54 y la selección andorrana el 53 del ‘ranking’ de la UEFA. O lo que es lo mismo, ocupan las dos últimas posiciones de este mismo ‘ranking’.

Ninguna de las dos selecciones ha conseguido clasificarse para una Eurocopa o un Mundial. Actualmente, San Marino es última con cero puntos del Grupo C de la fase de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018. Andorra también es última del Grupo B de dicha fase de clasificación. En el ‘ranking’ FIFA, San Marino, al contrario que en el ‘ranking’ de la UEFA, está por delante de Andorra. Ocupan los puestos 202 y 203, respectivamente, de un total de 209 selecciones.