Desde esta semana, al ingreso de la Radio Nacional, “la 30” una placa recordará a quienes por allí pasen, que hubo un hombre que fue voz de los sin voz, firme defensor de la libertad, que primero fue perseguido por la dictadura y luego por un grupo de senadores que torcieron la voluntad popular. Esta mañana, el Estado uruguayo a través del Ministerio de Educación y Cultura y en el marco de la Ley 18.596 colocó una placa por la memoria colectiva de nuestra sociedad y que sintetiza el Nunca más terrorismo de Estado. Autoridades nacionales, departamentales, parlamentarios, representantes del cuerpo diplomático, gente de la cultura, la Academia, vecinos y vecinas, cientos de compatriotas se hicieron presentes, junto a Diego y Gabriela, los hijos de Germán, para construir memoria en el entrepiso del Palacio Salvo.

En un contexto muy especial para el país y el continente, ante el avance y envalentonamiento de fuerzas conservadoras que quieren frenar los logros y conquistas que tanto costaron para el movimiento popular, la palabra de Germán fue recordada como ejemplo de coherencia, voz inquebrantable de lucha, esperanza y coraje. “Jamás se rindió, y si estuviera aquí ahora estaría buscando darnos ánimo y diciéndonos, vamos que no podemos resignarnos”. De alguna manera el periodista Alberto Silva, y el doctor Javier Miranda, reconocido militante por los DDHH, fueron quienes trajeron al presente la figura y el accionar del que fue considerado el Senador del Pueblo. El periodista y escritor Alberto Silva remarcó la necesidad que un tramo de la calle Andes, desde 18 de Julio hasta la rambla Sur pase a denominarse José Germán Araújo “y que no me vengan con burocracias” enfatizó.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, transmitió el abrazo solidario de los trabajadores ante este homenaje a la figura del director histórico de la 30, José Germán Araújo. “Ahora lo podemos homenajear como líder de la resistencia, pero en aquellos análisis a las 11 de la mañana él invitaba a pensar, Germán fue una referencia así como la 30 era una cita cotidiana, ningún militante político o social se podía sentir ajeno a lo que le pasaba a la 30, por ello creo que no solo fue un símbolo de resistencia sino también de ideas”. Para el presidente del PIT-CNT, tanto en aquellos años como en el presente, hay que cuidar y defender la libertad de prensa “aunque no me gusten algunas opiniones”. En este sentido, incluso sostuvo la importancia de defender la libertad de prensa y opinión “aunque esas consideraciones que a veces se expresen no me parezcan justas o ni siquiera sensatas”.

EL DATO

Gran hombre”, dijo Carámbula

El senador Marcos Carámbula recordó a Germán Araújo como un “inclaudicable y la voz de la resistencia”. “Se hace bien en recordarlo porque fue la voz de la resistencia. Las generaciones nuevas pueden perder las referencias de lo que fue aquel gran hombre. También es importante que sea el homenaje a LA 30 porque era un colectivo”, indicó.

Carámbula recordó momentos y anécdotas vividas en LA 30 y en oportunidad de asistirlo en la recordada huelga de hambre hasta que se logró la reapertura de la radio.