El XIV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC) concluyó ayer en Montevideo con una marcha multitudinaria para protestar contra la violencia de género, en el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres.

Esta no fue la única marcha, ya que paralelamente la organización uruguaya Mujeres de Negro hizo otra manifestación.

Aunque las movilizaciones empezaron en distintos puntos de Montevideo, ambas se reunieron en la avenida 18 de julio, una de las principales calles de la ciudad.

“La marcha para nosotras es muy significativa, porque es decir: “Estamos en las calles, estamos todas unidas y queremos que se corte, o sea, no queremos más violencia””, declaró a Efe la vocera de EFLAC, Sofía Villalba.

La activista resaltó que “Uruguay lamentó hace dos días el homicidio de la segunda niña en dos semanas”, declaró que en lo que va de año ha habido “entre 25 y 27 mujeres asesinadas” en el país austral y que “en el contexto de América Latina y el Caribe los datos y los números son mucho más alarmantes”.

El color violeta y banderas de distintos países de continente suramericanos destacaron durante la marcha. Ejemplo de ello es Marisa Mendoza, quien se manifestó junto a una bandera de Perú.

Según la peruana, esta marcha anual es un encuentro que permite construir “feminismos desde diferentes regiones de América Latina”, ya que mediante esta “fuerza social” las mujeres pueden generar “políticas, programas a nivel de los estados y trabajar en beneficio del género”.

La decimocuarta edición reunió durante tres días a más de 2.200 mujeres de toda la región bajo el lema “Diversas pero no dispersas”.

El primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se celebró en 1981 en Bogotá, cuando se declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer.

“La primera marcha surgió para homenajear a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, las también llamadas Mariposas Mirabal, que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana por la dictadura de Trujillo”, explicó Villalba.

Cifras alarmantes

Las cifras comprendidas entre enero y octubre de este año indican que hubo 31.854 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, lo que da un promedio de 104 por día y una cada 14 minutos.

Según el vínculo, en el 70% de los casos el agresor era pareja, expareja o tenía un vínculo sexual.

De acuerdo a las declaraciones de la víctimas, un 44% sufrió violencia física, y un 36% padeció algún tipo de lesión. Mientras que, un 43% reconoció padecer violencia psicológica o emocional.

El 73% de las víctimas que denunciaron fueron mujeres. En cuanto a las edades, la recopilación de datos también arroja indicios sobre la situación particular de niños, niñas y adolescentes.

“En el único tramo de edad donde los varones y las mujeres son víctimas, casi que indistintamente, es durante la infancia, cuando tienen de 0 a 12 años”, aseguró Margarita Thove, coautora de un informe presentado por el Ministerio del Interior en el Parlamento.

En los diez primeros meses de 2017 fueron asesinadas 41 mujeres. Más de la mitad a manos de parejas, exparejas o familiares.

El 56,1% de los homicidios cuyas víctimas fueron mujeres se dio en el contexto de violencia doméstica; el 19,5% fueron muertes derivadas de una rapiña, hurto o copamiento; el 7,3% obedecieron a altercados no domésticos; el 2,4% derivados de agresiones sexuales; mientras que el 14,6% fueron muertes aún no aclaradas.

En cuanto al vínculo entre víctima y victimario, el 43,9% de las mujeres fue asesinada a manos de parejas o exparejas, un 12,2% por familiares, el 2,4% tenía vínculo generado en el marco del trabajo sexual, un 19,5% no tenía relación con su agresor, y en el 14,6% no se pudo determinar un vínculo, porque son crímenes no aclarados.

En el caso de los femicidios íntimos o familiares (aquellos cometidos por parejas, exparejas o familiares), de los 23 casos en el año, el 70% se cometió con un arma blanca o de fuego. En dos casos había medidas cautelares y en cinco, denuncias previas de agresiones.