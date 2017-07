Por: Hugo Acevedo, Analista

Compartir Tweet



WhatsApp





Ante la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación a excepción de la REPÚBLICA, y particularmente de aquellos reunidos en el bloque oligopólico conservador funcional a los intereses del gran capital y de la derecha, el ex presidente socialista de Ecuador Rafael Correa disertó en el Congreso del Movimiento de Participación Popular.

No sorprende esa actitud de prescindencia y de flagrante omisión de informar acerca de una visita sin dudas relevante, porque es una práctica consuetudinaria de los permisarios de los canales, las radios y de las publicaciones afines a la oposición.

Para quienes niegan la tesis conspirativa -que tiene la contundencia de la evidencia empírica- esta omisión se suma a tantas otras que integran la estrategia de la conjunción del interés público con el privado en la política doméstica.

Aunque el ejemplo pueda parecer ajeno al tema de esta nota, hoy en el imaginario de la mayoría de los uruguayos el gobierno frenteamplista sería el responsable de la dramática situación de los “cincuentones” estafados por la reforma de la seguridad social de 1996, pese a que esta fue creada por una ley pergeñada por blancos y colorados que engendró las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional.

Lo mismo sucede con el fantasma de una inexistente crisis económica fabricada por los medios obsecuentes, que es desmentida por los indicadores económicos que trasuntan una recuperación de las tasas de crecimiento de los últimos trece años.

Ni que hablar de la cotidiana profusión de la crónica roja con una alta dosis de exacerbada truculencia e hiper-realidad, que desde la pantalla chica pretende convencer a la audiencia que nuestro país ostenta altos niveles de inseguridad, cuando hasta las estadísticas internacionales demuestran todo lo contrario.

Por supuesto, la sistemática campaña de enchastre y escarnio contra referentes del oficialismo es moneda corriente, mientras se minimizan o literalmente se ignoran situaciones como la estafa perpetrada por el procesado ex secretario general del Partido Colorado de Maldonado Francisco Sanabria- de la cual ya nadie habla por más que tiene implicancias bastante mas profundas hacia el interior de esa colectividad- o la del también procesado ex diputado y tesorero de la lista mayoritaria del Partido Nacional Antonio Zoulamian, sospechado, entre otros ilícitos, de lavado de activos.

También ha tenido escasa visibilidad mediática por los canales audiovisuales, el procesamiento de 21 ediles blancos y colorados de Rivera, por probadas imputaciones de corrupción.

Por supuesto, si recordáramos la multitud de procesamientos de ex jerarcas de los partidos tradicionales por delitos cometidos en el pasado y otros casos que quedaron impunes, seguramente consumiríamos toda la extensión de este artículo.

Por ende, no es extraño que la presencia de Rafael Correa haya sido ninguneada, porque se trata de un auténtico referente de la izquierda continental además de un economista de real fuste, que ocupó tres veces la Presidencia de su país.

Para una derecha obsoleta como la uruguaya, Correa es una suerte de “bestia negra”, porque, durante su gestión de gobierno operó radicales cambios estructurales que transformaron a su país en una sociedad más justa e inclusiva, a favor de los estratos más desfavorecidos de su pueblo y en detrimento del salvaje libertinaje de mercado de la oligarquía nativa.

En la oportunidad, Correa afirmó que “La revolución es el cambio del beneficio para las mayorías”, cuestionando enérgicamente al capitalismo y revindicando al socialismo.

Obviamente, el orador calificó de “aberración académica” el concepto de “el fin de la historia” acuñado por el tecnócrata norteamericano de origen japonés Francis Fukuyama, que proclama al neoliberalismo como el mejor sistema y califica de “populismo” a las tendencias que se le oponen.

“Nos atrevimos a pensar, a generar nuestra agenda académica, a tener un pensamiento económico nuestro, latinoamericano. Así apareció el Socialismo del Buen Vivir, que sale de la reflexión de la gente, de la doctrina de la liberación de los pueblos”, afirmó elocuentemente en referencia al modelo por él aplicado en Ecuador.

Ensayando una lúcida visión de contexto histórico, el político latinoamericano condenó a “las elites que excluyeron del progreso a las mayorías”, denunciado al capitalismo, que, a su juicio, es el instrumento del “imperio financiero”.

Correa manifestó que con el “Socialismo del Buen Vivir”, como se conoce a un plan nacional de transformaciones aplicado en Ecuador, “impartimos la búsqueda explícita de la justicia en todas sus expresiones, más aun en continentes desiguales y compartimos la importancia de los valores de cambio”.

Obviamente, explicó que la clave está en las políticas redistributivas de la riqueza gestionadas por el Estado, un concepto que -más allá de eventuales peculiaridades y señas de identidad- es compartido por la izquierda uruguaya representada por el Frente Amplio.

En otro pasaje de su mensaje, el ilustre visitante afirmó que “el mercado debe estar en función de las necesidades de la gente”, reflexión congruente con la necesidad de regular la actividad del gran capital, tal cual sucede en nuestro país con la negociación salarial colectiva, las políticas sociales de talante inclusivo y la activa participación estatal en la educación y la salud, dos componentes fundamentales del un modelo de desarrollo humano integral con equidad.

No en vano afirmó que “el trabajo humano no es una herramienta más del capital, no es un medio de producción, es el fin. El salario no puede considerare un precio, es pan, es dignidad”.

Correa también aludió a la “satanización” de la política, que tiene su correlato en nuestro país en las recurrentes campañas de difamación y hasta en la irrupción de un personaje como Edgardo Novick, que postula que los actos de gobierno sean administrados con un criterio empresarial.

Evidentemente, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa es una figura consular de la política y la izquierda latinoamericana, cuya indeleble impronta supone un auténtico mojón en el proceso de emancipación de los pueblos del continente que enarbolan la perdurable bandera del Socialismo del Siglo XXI.

Para nuestra izquierda, es un paradigma de sintonía entre la teoría y la praxis política y, para la derecha, una auténtica piedra en el zapato, porque denuncia los abusos y el egoísmo de la clase dominante y de una economía de mercado que se apropia de la riqueza producida por los trabajadores.