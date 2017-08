Compartir Tweet



Más allá de las posibles alternativas que se pudieran encontrar para este inconveniente que se ha presentado en la aplicación de la Ley Nº 19.172, Bruno Calleros, vocero del Movimiento por la Liberalización del Cannabis, entiende que este problema representa una crítica al concepto de soberanía. “Cuando surge este problema con los bancos es imposible no preguntarse hasta dónde podemos dejar que otros países decidan por nosotros y que, si se lo proponen, tranquen la aplicación de leyes importantes en nuestro país. Por tanto, este problema tiene que ver con la soberanía y estamos apelando a que el gobierno logre una fórmula de equilibrio para que consagre los derechos del pueblo uruguayo, aunque sea a mediano plazo, con el objetivo de que la actividad no se vea postergada”.

“Lo que queremos reafirmar es que hay una salida para los bancos. Debe haber una flexibilidad para respetar las leyes. Muchos dicen que no estaba previsto pero lo que no está estipulado realmente es que alguien no cumpla la Ley en Uruguay. Por tanto, Banco Santander no puede cerrar las cuentas bancarias de empresas que están en un negocio legal en nuestro país”, declaró Milton Romani.

Según Calleros, en la conferencia se habló de que la comercialización y producción del cannabis tiene un seguimiento intensivo y que está supervisado por la Secretaría Nacional Antilavado. Por tanto, consideró que es una actividad lícita, que debería ser comprendida dentro de las excepciones que ya existen en la banca norteamericana. “Es más, hay 250 instituciones bancarias funcionando en Estados Unidos”.

En la misma sintonía, Romani explicó que en Estados Unidos hay 8 jurisdicciones que comercializan marihuana legal. Además, manifestó que Uruguay es un país modelo en materia de investigación de lavado de dinero y el mercado regulado posibilita saber de dónde provienen los fondos de cada empresa. “Es necesario poner un poquito de energía para que una delegación del Ministerio de Economía y de la Junta Nacional de Drogas vaya a Estados Unidos para negociar rápidamente”.

Asimismo, Calleros entiende que este problema tiene múltiples factores desde el punto de vista de la voluntad política. “Es cierto que las posibilidades de solución son técnicas pero también debe existir voluntad política para que sean aplicadas. ¿Qué es lo que se puede hacer en concreto? En realidad todo va a depender del órgano regulador”.