Por: Matías Canabarro

El “Gaucho” tiene claro su objetivo: profesionalizar el área deportiva y devolverle la identidad ganadora a Peñarol. En las siguientes líneas, el nuevo Gerente Deportivo del club aurinegro explica la misión que implica su cargo y cuenta los principales aspectos a mejorar. Además, quien desempeñará un papel protagónico en el arribo de futbolistas menciona los atributos que considera indispensables para ponerse la camiseta mirasol.

¿Cómo tomas este desafío?

Siempre me gustaron los retos difíciles. En mi carrera de futbolista nada fue fácil, siempre la luché. Creo que este es el momento para mí. Soy muy creyente, muchas veces había estado cerca de llegar a Peñarol y no se daba, pero ahora se dio porque dios dispuso.

Ahora queda laburar, laburar y laburar, como lo estamos haciendo, para poder cumplir los objetivos. Hay que seguir mirando, estudiando, analizando, sabiendo que esta responsabilidad es totalmente diferente a la que tenía cuando era futbolista. Este desafío genera una mayor responsabilidad, muchas horas de trabajo, pero también una alegría y felicidad inmensa por estar en el lugar donde quiero estar.

¿Qué hiciste para instruirte para este cargo?

Cuando iba a Europa aprovechaba para hacer una gira, mirar entrenamientos, hablar con entrenadores y gerentes deportivos. Hice el curso de dirección y gestión de entidades deportivas entre el 2006 y 2008 en Barcelona. Pero soy consciente que desde 2008 a hoy, las cosas han cambiado muchísimo. Hay que actualizarse constantemente para seguir creciendo.

¿Por qué el puesto de gerente deportivo es cada vez más importante en el mundo?

La dirección deportiva tiene diferencias con la gerencia. Esto es como una empresa, donde no es lo mismo ser director que gerente. Yo siempre tuve claro que Peñarol es un equipo muy grande, que requiere contar con una secretaria técnica, y para mí una persona no da abasto con toda la tarea. No hay que olvidarse que somos un país que depende mucho de las divisiones formativas, que requieren mucho laburo.

Acá hay que estar en permanente contacto con Carlos Sánchez, que va a estar en el día a día en Los Aromos, y con Fernando Curutchet, el coordinador de las divisiones formativas. Ese triángulo, más la ayuda del cuerpo técnico, no puede fallar nunca.

Te instalaste una oficina en el Campeón del Siglo, ¿cuál es la finalidad?

Primero que nada, el objetivo principal es profesionalizar el área deportiva de Peñarol. A partir de ahí, estoy preparando un despacho en el Campeón del Siglo. Eso va a generar sentido de pertenencia, una dinámica poco habitual los días de semana en el estadio. El club va a tener un lugar donde hablar de fútbol, con representantes, dirigentes y diferentes personas vinculadas al deporte.

Siempre digo lo mismo: cuando uno tiene un estadio FIFA tan imponente y no le da uso, es un error. Creo que la mejor manera es aprovechar la Dirección Deportiva para explotarlo y hacerle saber al hincha que hay un sentido de pertenencia muy grande.

¿Cuáles son los principales aspectos a mejorar en Peñarol?

El club institucionalmente está pasando un momento excepcional. En infraestructura, tenés el Centro de Alto Rendimiento, el Campeón del Siglo, un estadio moderno y espectacular, el Palacio Peñarol, Las Acacias y Los Aromo. A nivel social, tenés cerca de 100.000 socios.

Acá lo que hay que ordenar un poquito es el área deportiva, y en ese camino estamos. Va a llevar su tiempo, pero pensamos que de a poco las cosas se van a ir dando. Lógicamente, será mucho mejor si los resultados acompañan.

¿Se buscan resultados inmediatos o todas las decisiones son pensando a largo plazo?

En este caso hay que tener un equilibrio muy importante. Se necesitan resultados, pero ya la base del proyecto que uno tenía en mente es la que estamos llevando adelante. La de emplear un despacho, realizar reuniones periódicas en un espacio físico, es algo diferente que no se estaba haciendo. Por algo se empieza.

Nosotros los objetivos más importantes que tenemos son seguir reuniéndonos ahí, mirar los aspectos deportivos en el tiempo que nos queda hasta la pretemporada que comienza el 3 de enero. Estamos viendo las altas y las bajas, lo que Leo quiera y este a nuestro alcance. En función de eso seguimos creciendo.

Imagino que te están lloviendo ofrecimientos de jugadores…

La verdad que la caja de resonancia y lo que mueve Peñarol es impresionante. Desde que estoy acá, es algo de no parar. La cantidad de ofrecimiento de futbolistas que nos llega es increíble.

Hay que hacer un estudio minucioso, tranquilo. Sabemos que el error siempre va a existir, pero queremos hacer lo posible para que disminuya el porcentaje de error. Hay que estar convencido de lo que hacemos. Ir lento, pero seguro.

¿Qué condiciones son indispensables para jugar en Peñarol?

Primero que nada, corazón. El corazón tiene que ser del tamaño del pecho. Un futbolista sin corazón no puede jugar en Peñarol. Después, evidentemente, las condiciones del futbolista son importantes.

El jugador de Peñarol tiene que saber donde está parado, donde viene. Tiene que conocer la filosofía del club; si no la conoce, hay que hacérsela conocer en base a charlas y presentaciones de los grandes ídolos del club.

Después de eso, tienen que tener cierta disciplina. Todo eso lleva a que el futbolista de Peñarol tenga identidad. En ese camino estamos. No va a ser fácil, porque este es un largo camino, pero ya pusimos la primera piedrita. Esas reuniones periódicas que estamos manteniendo nos dan la certeza de que vamos por el camino correcto.