Compartir Tweet



WhatsApp





Muchos aún no dan crédito a lo que vieron. Contra todos los pronósticos, Jeff Horn venció al filipino Many Pacquiao en la pelea por el título de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). De este modo, el australiano de 29 años, ex profesor de educación física, se adueño del cinturón.

Eso sí: la polémica no faltó al Suncorp Stadium (ubicado en Queensland, Australia), que estuvo colmado por más de 55.000 fanáticos. Todos los espectadores vieron que el combate fue totalmente dominado por el experimentado “Pacman”, que conectó más golpes y quedó mucho menos maltrecho que el australiano (las fotos de su rostro ensangrentado se hicieron virales en internet). Sin embargo, los árbitros dieron ganador a Horn por decisión unánime (puntuaciones de 117-111, 115-113 y 115-113).

“Tal vez por lo escandaloso de la sangre pudo parecer que estuve en peligro, pero al final aguanté bien y creo que merecí el triunfo”, dijo Horn tras la cuestionada victoria. Por su parte, el filipino se limitó a decir que “Es lo que vieron y es la decisión de los jueces, que respeto”.

Además, y aunque mucho se especulaba con que este fuera el combate final de Many Pacquiao, el multicampeón dejó en claro que quiere la revancha. “Voy a ponerme a entrenar con todo. Tenemos ese derecho de volver a pelear, y por lo tanto no hay ningún problema”, señaló.

Horas más tarde, y utilizando una de sus redes sociales oficiales, Pacquiao escribió un breve texto felicitando al vencedor. “En cada pelea, gane o pierda, siempre se lo dedico al Señor, mi familia, mi país y fans. Gracias por el apoyo y felicitaciones a Jeff Horn”, escribió quien ya piensa en la revancha.