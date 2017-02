José Luis Otero, secretario general de Afrauf, modificó la versión sobre lo que le sucedió a su compañero agredido en el Parque Central. Si bien había señalado que su colega fue agredido con “una piña en el ojo izquierdo”, ahora asegura que “nunca dijimos una piña”, el agresor para “poder pasar lo empujó y lo tiró”.

Finalmente, según informó el periodista Daniel Banchero, el funcionario de recaudación que haciendo su trabajo en el Parque Central (intentando evitar que hinchas sin entradas se metieran al escenario tricolor) y fue agredido, realizó la denuncia penal. En la misma da un dato que puede ser clave para la resolución del caso por el Tribunal de Disciplina, ya que dijo que la agresión fue individual y que fue un empujón no una piña.

Al igual que el agredido, quien cambió su versión fue el secretario general de los funcionarios de recaudación, José Luis Otero, que el domingo había manifestado públicamente: “Fue un golpe en el ojo izquierdo, una piña, tenía los lentes puestos, no tenía seguridad”, al respecto de cómo fue la que su compañero terminó con raspones en sus brazos y con un ojo morado e hinchado.

Pero la versión en la pasada jornada cambió por parte de Otero: “Lo que me dice el, es que fue empujado por un parcial que venia corriendo. No cambia nada. Es una agresión. Nunca dijimos piña”, dijo.

Apoyándose en esta nueva versión, el Secretario general indicó que “la persona que agrede, venía corriendo, no tenía espacio para pasar, para entrar se lo llevo puesto. No tuvo mejor idea”. Mientras que relatando como lo encontró y en las condiciones que estaba añadió: “Él me dice: me pegaron, mirá cómo me dejaron.

Entonces le dije: vámonos de acá (…). Estaba sin protección policial y en el momento de la agresión estaba sin seguridad de Nacional, estaba trabajando solo”. Después de estar enterado, Otero se comunicó con sus compañeros dándole la noticia y desde allí decidieron abandonar las puertas de ingreso a las tribunas del Parque Central: “Le repetí a mis compañeros que lo habían agredido”, dijo.

Al respecto del hincha agresor, quien fue identificado por Nacional pero no habría sido detenido, José Luis Otero indicó que “la seguridad de Nacional me dijo que la persona estaba detenida y eso no fue así. Esta identificada, pero libre”. Los tricolores al respecto ya aseguraron que este hincha no ingresará más a los partidos debido a que formará parte de la lista negra.