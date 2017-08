Compartir Tweet



Elián González dice que se quiere “reconciliar” con su familia en Miami. El “niño balsero” ha vuelto a ser noticia en 2017, con el estreno del documental estadounidense Elián, que trata sobre la intensa batalla bilateral por su regreso a Cuba. En conversación con la cadena estadounidense CNN, González habla en un reciente reporte sobre lo que ha sido su vida luego de volver a Cuba en junio del año 2000.

De haberse quedado en EE.UU., “creo que me habría convertido en el cartel de ese grupo de cubanos en Miami que intenta destruir la revolución, que trata de hacer que Cuba se vea mal”, confiesa en una parte de la entrevista. “Habría sido usado de esa manera, tal vez me hubiera convertido en un actor en la televisión o tal vez tendría más dinero del que tengo aquí con más comodidades, pero no tendría mi familia, no tendría la tranquilidad tengo en Cuba”, añade.

Cuando regresó a Cuba en el año 2000, las autoridades cubanas prometieron que Elián llevaría una vida normal fuera de la vista pública. Sin embargo, de vez en cuando aparecía en un mitin del gobierno o junto a Fidel Castro, lo que provocaba críticas de cubanos anticastristas de que el muchacho se había convertido en peón, o peor aún, que había sido adoctrinado.

“Bueno, si me hubieran lavado el cerebro, diría que no me habían lavado el cerebro porque me habrían lavado el cerebro”, dijo González con una sonrisa y encogiéndose de hombros. “Creo que la mejor manera de demostrar que no me lavaron el cerebro y nadie influye en mis decisiones es Fidel”, dijo, reconociendo el enorme papel que tenía el hoy fallecido exgobernante en la vida del joven.

“Fidel me puso muchas cosas en las manos. Fidel me dijo que si yo quería ser un atleta, él apoyaba eso, si yo quería ser un nadador, él apoyaba eso, si yo quería ser un artista, lo apoyaba y lo hacía”. González se graduó en 2016 de una academia militar con un título en ingeniería industrial y ahora trabaja como especialista en tecnología en una empresa estatal que fabrica contenedores de plástico, incluyendo los grandes tanques de agua que muchos cubanos tienen en los tejados de sus casas. Dijo que espera regresar a la escuela para una maestría.

Preguntado sobre la línea más dura del presidente Donald Trump hacia Cuba, González confiesa: “Sólo espero que las relaciones mejoren hasta que nuestras diferencias puedan ser aclaradas”, dijo. “Todo el mundo puede tener su punto de vista diferente, tener sus diferencias políticas, pero no creo que los países y las familias deben seguir separándose”.

En cuanto a sus familiares en Miami que lucharon por mantenerlo allí, tanto González como su padre dijeron que tienen un día la esperanza de sanar las heridas causadas en la amarga disputa. “Tengo las mejores intenciones de perdonarlos para que pueda seguir siendo una relación de familia”, dijo Juan Miguel González. “Ellos con sus ideales y nosotros con los nuestros”.

Elián González dijo que no sabe cuándo, pero un día volverá a visitar EE.UU. y agradecerá a las personas que apoyaron la lucha de su padre para llevarlo a Cuba. “Mis dos pies, mi cuerpo, mi mente, están en Cuba”, dijo Elián. “Pero hay momentos en los que pienso en los Estados Unidos. No sería quien soy si no hubiera estado en los Estados Unidos”.