Por: Mariana Peralta

Ángel de Brito se ha convertido en uno de los conductores de televisión más populares del Río de la Plata, el periodista de espectáculos y jurado de ShowMatch en diálogo con LA REPÚBLICA analizó este año que finaliza y adelantó sus proyectos para el 2017.

“El balance que hago de este 2016 te diría que fue muy bueno para mí, fue un año de mucho trabajo donde me divertí mucho y también tuve una exposición muy grande al estar en dos programas diarios en vivo”, relata el periodista quien reconoció que estar en pantalla en dos programas que lideran en audiencia lo llevó a tener que lidiar un con la excesiva popularidad sumado al estrés natural que implica formar parte de la televisión. “Lo llevé por momentos con mucho sueño, por momentos un poco agotado (risas) pero el balance que hago es excelente, la pasé genial”.

Ángel De Brito comienza el 2017 en pantalla nuevamente, en el programa de espectáculos Los Ángeles de la mañana y en el magazine El diario de Mariana.”Sigo en Los Ángeles de la Mañana, gracias a Dios nos ha ido muy bien, trabaja mucha gente no solo es mi programa sino el de un montón de gente que no sale en cámara pero que hace posible que el producto salga con buenos contenidos, trabajan muchas familias”, explica mientras agrega que además con el Diario de Mariana (programa que se emite en Uruguay por la pantalla de La Tele) también seguirá formando parte. “Mariana (Fabianni) se va de vacaciones y como todos los años la reemplazaré en la conducción durante el verano”.

El periodista el día que tomó la conducción en el lugar de Fabianni recordó en sus redes sociales “un día fui de invitado y me quedé varios años. Vamos por la quinta temporada, y siempre aprendo algo nuevo de vos. Felices vacaciones @marianafabbiani”.

Animador en Melo

Este año por primera vez Ángel participará en el ya clásico Carnaval de Melo en Cerro Largo. El periodista será a fines de febrero uno de los animadores de la máxima fiesta popular arachana junto a la uruguaya Claudia Fernández. De Brito dijo presente en el lanzamiento realizado en la residencia del embajador uruguayo en Argentina.

“Para mí es un honor poder estar en el Carnaval de Melo, me encanta el Uruguay, voy desde muy chico primero a vacacionar y luego a trabajar. Es el primer Carnaval que voy a hacer en Uruguay, acá en Argentina hice varios así que espero divertirme”, expresó.

Sin vacaciones de verano

La agenda laboral en este año que comienza estará a pleno para Ángel quien adelantó que al menos en verano no podrá tomarse vacaciones aunque no descarta alguna escapada de fin de semana a las playas de Punta del Este. “¿Cuándo me tomaré vacaciones? ¡ eso quisiera saber! (risas), en algún momento del año, pero falta bastante”.

Sigue en televisión

Si bien no puede adelantar detalles con respecto a sus proyectos con ShowMatch y Marcelo Tinelli, de Brito dejó en claro que se siente como en su casa trabajando en ShowMatch y en las producciones de Tinelli. “No puedo adelantar nada del bailando 2017, no puedo contar ni una palabra (risas) pero ya soy parte de la familia de Ideas, el año que comienza será el año 15 que trabajo ahí, voy a seguir, se viene un año muy intenso de trabajo no solo con ShowMatch”, adelantó.

La final del Bailando

Consultado sobre la gran final del reality Bailando por un Sueño, donde se enfrentaron las parejas de El Polaco y Pedro Alfonso, el jurado reconoció que fue una final que lo sorprendió. “Sinceramente yo no la esperaba, uno siempre va mirando con el desarrollo del certamen quién puede llegar, pero yo la verdad llegué desorientado a esta final. Pensaba que Fede Bal y Laurita Fernández iban a llegar a la final y otros que fueron quedando en el camino y que también eran muy buenos, creo que es un poco de talento y de suerte”.

El periodista de espectáculos agregó “todos pensábamos que Charlotte Canniggia estaría en la final por la popularidad y el apoyo que había logrado de la gente , pero El Polaco la dejó en el camino. Creo que fue una final muy merecida la de Pedro Alfonso y El Polaco”.

Con respecto a qué escándalo en el mundo del espectáculo argentino vislumbra en esta temporada, Ángel dijo que será en Carlos Paz (Córdoba). “Hay que estar atento a la temporada de Teatro en Carlos Paz. Es un año de crisis donde hay poca gente en los teatros , entonces se van a matar para meter espectadores”.