Por primera vez Uruguay supera el medio millón de visitantes en enero (566.430), que representó un aumento de 20,2% respecto a igual mes de 2016. En tanto, el ingreso por divisas prácticamente alcanzó los 500 millones de dólares (US$ 498.523.266), un 45,7% más que igual mes de 2016.

Esto resulta de cifras que fueron analizadas por el Área de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo, en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración y el relevamiento regular de la Encuesta diseñada por el Ministerio de Turismo.

En enero de 2017 ingresaron a Uruguay 566.430 visitantes (en enero 2016 fueron 471.140) y el ingreso de divisas por concepto de gasto en servicios turísticos fue de US$ 498.523.266 (enero 2016 fue US$ 342.162.819).

Es de destacar el saldo positivo de la balanza entre el gasto realizado por el turista uruguayo en el exterior y lo aportado por los visitantes no residentes en el país, que representó un total de US$ 399.230.302; un 59,5% más respecto a igual mes de 2016 (US$ 250.312.678).

El promedio de los días de estadía en enero 2017 fue de 7,5, un 5,7% más en relación a enero 2016. El gasto medio fue de US$ 880,1, representando un incremento de 21,2% frente a enero de 2016.

En cuanto a nacionalidades los argentinos crecieron un 24,4%. En enero de 2017 ingresaron 436.754 visitantes mientras que en enero de 2016 fueron 351.027. Brasileños este enero 2017 fueron 54.716; cifra prácticamente igual a la alcanzada en 2015. Respecto a enero de 2016 aumentó un 24,0%, cuando ingresaron 44.141 visitantes.

Turistas paraguayos 8.873 frente a los 8.154 de 2016 y chilenos 9.239, frente a los 6.547. Los visitantes de otras nacionalidades (Europa, Norteamérica, Resto de América y otros sin identificar) fueron 37.913, en tanto en 2016, 40.291).

El principal destino fue Punta del Este, que recibió 170.252 visitantes ante los 140.752 de enero 2016, 21,0% más. La costa de Rocha se ubicó en el segundo lugar de preferencia en enero de 2017, con 73.698 visitantes contra 41.047 de 2016. Montevideo 71.176 visitantes, frente a los 66.211 de 2016 y la Costa de Oro recibió 51.677 visitantes ante 28.387 visitantes que enero de 2016. En lo que refiere al gasto de visitantes, el mayor gasto se realizó en Punta del Este con US$ 294.909.109; un 50,8% más que en igual mes de 2016 (US$ 195.566.622).