El presidente Donald Trump interrumpió abruptamente una conversación telefónica con el primer ministro australiano la semana pasada, informó el diario The Washington Post.

Según el diario, Trump interrumpió la comunicación con Malcolm Turnbull tras criticar el acuerdo para reubicar refugiados y exaltar su victoria electoral de noviembre.

Australia es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, uno de los llamados “cinco ojos” con los que Washington comparte información sensible. De sus cuatro conversaciones telefónicas con líderes mundiales la semana pasada, “esta fue la peor por lejos”, habría dicho Trump a Turnbull, según el Post.

Al ser consultado el jueves sobre el informe del diario estadounidense, el primer ministro australiano respondió: “agradezco su interés, pero es mejor que estas cosas, que estas conversaciones sean francas y privadas”. “Puedo asegurarles que la relación es muy fuerte”, agregó.

El relato del Post es bastante diferente del informe oficial ofrecido por ambos gobiernos tras la conversación. Turnbull dijo que con Trump acordaron honrar el acuerdo alcanzado con el expresidente Barack Obama para reubicar a un número no especificado de las 1.600 personas que Australia alberga en centros de Nauru y Papúa Nueva Guinea.

Existen temores de que Trump rescinda el acuerdo tras promulgar un decreto antimigratorio que suspende el ingreso de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.

Tras el informe del Post, Trump puso en duda al acuerdo en Twitter. “¿Pueden creerlo? La administración Obama acordó recibir miles de inmigrantes ilegales desde Australia. ¿Por qué? Estudiaré este acuerdo tonto”, escribió.

“Hay que ser duro”

Donald Trump defendió las polémicas conversaciones telefónicas que sostuvo con los líderes de México y Australia, indicando que su gestión “debe ser dura” ante otros países que, según su opinión, han tomado ventaja en las negociaciones bilaterales con los Estados Unidos, luego del revuelo que surgió tras la revelación de un tono elevado que usó el mandatario en dichas llamadas.

“El mundo está en problemas. Pero vamos a resolverlo, es lo que hago. Créanme. Cuando hablan de las duras llamadas que estoy teniendo, no se preocupen. Simplemente no se preocupen. Debemos ser duros, es tiempo de que seamos duros. Estamos siendo aventajados virtualmente por todas las naciones del mundo. Eso no volverá a pasar”, señaló este jueves Trump en un mensaje pronunciado en el Desayuno de Oración Anual, una reunión con líderes religiosos.

Muro en dos años

El gobierno de EEUU espera tener terminado el muro en la frontera con México en dos años, dijo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.

“El muro se construirá dónde se necesita primero, y luego se completará (…)”, señaló Kelly en entrevista con la cadena Fox, y añadió que espera “tenerlo todo hecho en los próximos dos años”.

También indicó que cualquier discusión sobre la protección de frontera suroeste de EEUU “involucra discusión de barreras físicas, pero también de sensores tecnológicos”.

Entre las medidas anunciadas el mes pasado por el presidente estadounidense Donald Trump sobre inmigración se encuentra la construcción de un muro en la frontera entre EEUU y México, además del endurecimiento de las leyes contra el ingreso de inmigrantes indocumentados, entre otras.

Kelly, quien se encarga de la supervisión de la planificación y la construcción de la muralla, aseguró que la Casa Blanca se está ocupando de la parte monetaria y que está trabajando con el Congreso. “Creo que el financiamiento vendrá con relativa rapidez”, indicó Kelly y añadió que en cuestión de meses iniciará la construcción de esa barrera.