Trump le cree a Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le creyó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, cuando negó acusaciones de que Rusia se entrometió en la elección estadounidense del año pasado, tras un breve encuentro entre ambos en una cumbre en Vietnam.

Fue su primer encuentro desde julio y tuvo lugar durante un punto bajo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y en momentos en que Trump enfrenta una investigación sobre acusaciones de que Putin habría influido en la elección que lo llevó a la Casa Blanca.

Putin reiteró su negativa de haber interferido en la elección, dijo Trump.

“Cada vez que me ve, dice no hice eso, y realmente le creo cuando me lo dice, lo dice con convicción”, comentó Trump a periodistas abordo del avión presidencial Air Force One tras abandonar la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en el complejo turístico de Danang.

“Creo que se siente muy insultado por eso, lo que no es bueno para nuestro país”, sostuvo.

El presidente estadounidense, que ha calificado como “fraude” las acusaciones sobre una presunta colusión de su campaña con Moscú, ha enfrentado cuestionamientos de los demócratas sobre el tema desde que asumió su mandato. El consejero especial Robert Mueller está realizando una investigación que llevó a formular cargos contra el exadministrador de campaña de Trump, Paul Manafort, y su socio Rick Gates.