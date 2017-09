Compartir Tweet



El gobierno de Donald Trump anunció ayer que terminaba con un programa de la era Obama para formalizar temporalmente a inmigrantes llegados a Estados Unidos cuando eran niños, la mayoría de América Latina, augurando una tormenta política sobre estos indocumentados llamados “dreamers” o “soñadores”.

“El programa conocido como DACA, que fue establecido bajo la administración de Obama, ha sido rescindido”, declaró desde la Casa Blanca el fiscal general, Jeff Sessions, sobre el plan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado en junio de 2012 y que actualmente protege a unos 800.000 jóvenes. Trump, que dijo amar a los “dreamers” y desde su asunción del cargo en enero se había comprometido a tratar con un “gran corazón” este sensible tema, no compareció ante las cámaras para explicar la decisión, pero la defendió en una declaración escrita.

“Nuestra primera y más alta prioridad en el avance de la reforma sobre inmigración debe ser mejorar los empleos, los salarios y la seguridad de los trabajadores estadounidenses y sus familias”, dijo. “No estoy a favor de castigar a los niños, la mayoría de los cuales son ahora adultos, por las acciones de sus padres”, enfatizó. “Pero también debemos reconocer que somos una nación de leyes”, añadió, subrayando que el Poder Legislativo, no el Ejecutivo, es responsable de legislar en la materia.

Obama creó por decreto el DACA después de que el Congreso no lograra aprobar una norma sobre los inmigrantes ilegales llegados de niños, la Ley DREAM, acrónimo en inglés de “Fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros”, que hace que estos inmigrantes sin papeles sean llamados “dreamers”. “Debemos recordar que los jóvenes estadounidenses también tienen sueños”, puntualizó Trump.

“Inconstitucional”

Sessions argumentó que el DACA, que otorga un permiso de permanencia y trabajo de dos años, renovable, es “inconstitucional” y le ha quitado trabajo a cientos de miles de estadounidenses. “Para tener un sistema legal de inmigración que sirva al interés nacional, no podemos admitir a todos los que quieran venir aquí. Es así de simple”, dijo. El gobierno no cancelará los permisos del DACA inmediatamente, sino que dejará que gradualmente caduquen en los próximos seis a 24 meses, sin renovarlos ni emitir nuevos, explicó Trump.

Y agregó que dependerá del Congreso legislar sobre reforma migratoria y la situación de los “dreamers”, algo sobre lo cual por años los legisladores no han logrado consenso. “El Congreso ahora tiene la oportunidad de avanzar en una reforma migratoria responsable que ponga primero a los empleos y la seguridad estadounidenses”, dijo Trump. “¡Es hora de que el Congreso actúe!”, concluyó.

Un tuit del mandatario en ese mismo sentido había confirmado las especulaciones del fin de semana de que el presidente otorgaría al DACA un periodo de gracia de seis meses, pasándole la posta al Congreso sobre el futuro de los “dreamers”.

“Una tragedia”

La secretaria interina de Seguridad Interior, Elaine Duke, aclaró que “ningún beneficiario actual (del DACA) se verá afectado antes del 5 de marzo de 2018”. A partir de entonces, a menos que el Congreso apruebe legislación sobre el tema, los “dreamers” empezarán a estar ilegalmente en el país. “Es una tragedia”, dijo a AFP Jessica Colotl, que le puso cara a los “dreamers” en 2010 por conducir sin licencia y quedar al borde de la deportación.

“Me siento muy frustrada en este momento porque el DACA ha beneficiado a mucha gente”. “Es muy injusto que de la noche a la mañana se nos vaya a arrebatar el sueño de nuestras manos”, agregó esta joven nacida en México hace 29 años y que vive en Estados Unidos desde los 11, anticipando la pelea de los “Dreamers” por permanecer legalmente en el país.

“Vamos a seguir luchando por el derecho a pertenecer en un país que conocemos como propio”, afirmó.

Trump estaba presionado para decidir sobre los “Dreamers” luego de que líderes republicanos de 10 estados, encabezados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dieran al mandatario plazo hasta este martes para poner fin al DACA o, de lo contrario, demandarían al gobierno federal por lo que consideran un abuso del Ejecutivo. Influyentes empresarios, así como políticos demócratas y también republicanos habían urgido al presidente a no poner fin al DACA, advirtiendo contra el impacto negativo en la economía y en la defensa de los valores estadounidenses.

Criticas desde Silicon Valley

Gigantes tecnológicos de Silicon Valley como Facebook, Apple, Google o Microsoft lamentaron y criticaron este martes la decisión del gobierno de Donald Trump de finalizar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Es un día triste para nuestro país. La decisión de terminar con DACA no solo es equivocada. Es particularmente cruel ofrecer ‘el sueño americano’ a gente joven, animarles a salir de las sombras y confiar en nuestro gobierno y, después, castigarles por ello”, escribió el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en un texto alojado en esta red social. Aseguró también que estos jóvenes inmigrantes son “amigos” y “vecinos” que han contribuido a mejorar la economía y las comunidades: “He podido conocer a algunos ‘soñadores’ en los últimos años y siempre me ha impresionado su fuerza y determinación. No merecen vivir con miedo”.

Zuckerberg apostó además por una ley que ofrezca a los “soñadores” un “camino hacia la ciudadanía”. “Estoy profundamente consternado de que 800 mil estadounidenses, incluyendo más de 250 de nuestros compañeros en Apple, se puedan encontrar pronto expulsados del único país al que ellos han llamado hogar”, dijo el consejero delegado de Apple, Tim Cook, en una carta enviada a sus trabajadores. “Son llamados ‘soñadores’ y, más allá de dónde nacieron, merecen nuestro respeto como iguales”, añadió.

Cook aseguró que Apple trabajará con los legisladores para conseguir una “protección permanente” para los afectados por el fin del DACA, mientras que en clave interna ofrecerá asesoramiento a los “soñadores” que trabajan en la compañía. “Pese a este revés para nuestra nación, estoy seguro de que los valores estadounidenses prevalecerán y de que continuaremos con nuestra tradición de dar la bienvenida a inmigrantes de todas las naciones”, dijo.

“Los ‘soñadores’ son nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros compañeros. Este es su hogar. El Congreso necesita actuar ahora para defender el DACA”, dijo el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, en un mensaje en Twitter acompañado por la etiqueta “con los ‘dreamers'”.

Por su parte, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo en un escrito en su blog corporativo que están “profundamente decepcionados” por el fin de este programa migratorio y aseguró que una legislación que proteja a los ‘soñadores’ es ahora “un imperativo económico y una necesidad humanitaria”.