comando del 14 Tropa de elite: “Cuando es preciso ser hombre”

Por: Ricardo Portela

“El sufrimiento es pasajero. La vergüenza es para siempre”. Si esto que se acaba de leer formara parte de un poema haría palpitar a muchos corazones. La sutil diferencia es que esas frases, que son indisolubles, están inscriptas en un gran portal de estilo arquitectónico marcial y que conduce al campo de entrenamiento de paracaidistas del Batallón Nº 14 de Toledo. Al traspasar ese umbral ya no se puede volver atrás porque, se sabe, el sufrimiento es pasajero y la vergüenza es para siempre.

Un puñado de civiles que el pasado viernes a la tarde pudo percatarse de ella, que por otra parte es una sentencia que no lleva la firma de nadie y por lo tanto carece de derecho de autor, lo que la transforma en un santo y seña del cuartel, confesó sentir un escozor muy cercano a la intimidación inmediatamente luego de leerla.

En los militares no. Para ellos es un empujón en la espalda; un aliento para cada vez ser mejores en lo que hacen.

“Porque en este lugar se respiran bríos. Hay una fuerza interna en este lugar que nos hace diferentes, especiales”, contó, en tren de confidencia, un militar de alto rango que integra el selecto grupo Comando del Batallón de Infantería paracaidista Nº 14.

El viernes 20 el comandante del grupo Comando, el teniente coronel Elbio Pérez, invitó a civiles, militares y jerarcas del Poder Ejecutivo a presenciar las destrezas y capacidades de esta escuadra de elite. Lo hizo, relató cuando despedía a los invitados, para que “la ciudadanía vea que en este batallón no solo pasaron cosas terribles con las cuales los que estamos acá nada tenemos que ver. Acá también nos preparamos para ser mejores y para defender a la patria”.

El Comando del catorce es un puñado de anónimos soldados, cerca de 50, capacitados al extremo para desenvolverse en situaciones tan o más extremas que su mismo entrenamiento. Trepan, saltan, reptan, corren, entran y salen de donde sea sin que haya margen de error, con una precisión de cirujano. No tienen derecho a equivocarse en sus operaciones porque está en su ADN que, ante una falla, la suerte de su compañero estaría sellada de la peor manera. No su suerte, no la propia, sino la de su compañero.

La instrucción militar está cargada de simbolismos, como toda profesión ancestral. Pero la institución castrense la respira y llega a formar parte de un todo. En el Batallón 14 hay dos santuarios: uno a los paracaidistas mártires y otro a los comandos caídos en combate. Todo el que se acerque a cualquiera de esos ornamentos que para nada son fastuosos sino muy humildes en su construcción, debe “pagar” –así le dicen– una ofrenda que consiste ni más ni menos que en apretar los puños y flexionar sus brazos repetidamente en señal de compromiso redoblado. No hay otro sentimiento. No se permiten lágrimas. No hay espacio para renunciamientos.

Desde la épica batalla de Termópilas con sus 300 heroicos espartanos para acá, la genética militar no admite flaquezas ni desdoblamientos. Por las dudas, lo de clemencia para los vencidos es otra cosa. Eso está más cerca de endurecerse sin perder la ternura jamás.

Treinta segundos de precisión

Por sus rostros no se los identifica. Sí se los reconoce por su destreza y precisión en las acciones antiterroristas para la que están adiestrados. Los soldados del grupo Comando del Batallón 14 están preparados para que el operativo a desplegar dure en la acción, como mucho, 30 segundos. Todo depende del escenario en el que se trabaje, pero no mucho más que ese tiempo. Entrar, limpiar y salir en un abrir y cerrar de ojos. Pero para esa brevedad deben prepararse durante meses y repetir cada paso y cada respiro hasta que se haga con los ojos cerrados, de ser necesario.

Quizá lo más removedor que primero se siente al conocerlos es que en su diario adiestramiento utilizan balas y explosivos de verdad, nada de fogueo ni divertidas bolas de color. Esto es en serio.

Lluvia de bombas, balas y humo

Confianza. Esa es la consigna que lleva estampada en la frente cada comando. La confianza de que su compañero no lo dejará descubierto. La seguridad de que no habrá errores en el operativo. La confianza, en este caso, es en exceso pero para nada es hija del descuido.

En uno de los operativos desarrollados en las demostraciones del pasado viernes, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, el subsecretario Jorge Menéndez, el comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, y el comandante del Batallón 14, Elbio Pérez, estuvieron en un simulacro de liberación de rehenes, formando parte del mismo escenario. La cúpula de Defensa y los militares portaban chalecos antibalas, protectores en los oídos y antiparras. Las balas eran calibre 5.56, capaces de atravesar lo que se le coloque delante. A la orden de un veedor, los comandos ingresan al lugar que simulaba una habitación con los jerarcas sentados entre imágenes de supuestos terroristas a los que se debía liquidar sin tiempo para arrepentidos. Gritos, estruendos, humo y balas. Muchas balas. Cuando el líder da la señal de que todo culminó y con éxito y por el suelo no hay más que casquillos humeantes, ministro, subsecretario y comandantes salían caminando y conversando, sin rasguños.

Francotiradores: el blanco a 600 metros

Para la civilidad es un show; un alarde, quizá. Pero entre los comandos del Batallón 14 hay francotiradores capaces de dar en un blanco de tan solo 2 centímetros de diámetro a una distancia de 600 metros; más de seis cuadras y casi seis canchas de fútbol de largo.

Pero hay más. La certeza del disparo no es únicamente para un blanco fijo. También para blancos en movimiento, como quedó demostrado.

Las armas que utiliza el comando son de última generación. Livianas, de carbono, y poseen lo más avanzado en ingeniería de fuego.

Es sabido que un arma de esas características es completamente inútil en manos de un amateur. En manos de un experto se vuelve letal.

En la demostración de los francotiradores, la cúpula de Defensa Nacional fue ubicada y cómodamente sentada en la línea de fuego, entre el comando y el blanco. Todo, por aquello de la confianza.

Huidobro: “Envidia” de no poder saltar en paracaídas

“Siento envidia de no poder tirarme”, comentó entre dientes el ministro Huidobro luego de ver a los paracaidistas que se lanzaron de un helicóptero a más de 2.000 pies de altura y cayeron en un área previamente señalada, de 20 metros de diámetro.

La práctica realizada por los militares fue la llamada “caída comandada” o “libre”, una estrategia a utilizar en combate que le permite al efectivo escanear la zona y elegir, como si estuviera caminando por el aire, el lugar ideal para aterrizar.

Hay veces que se lanzan desde 15 mil pies. En esos casos llevan equipo de oxígeno.

El otro salto que existe es el asistido o semiautomático, en el que el militar se lanza al vacío y su paracaídas es abierto desde la misma plataforma a través de un cordón, sin que él pueda accionarlo.

En cada soldado se invierten U$S 20.375

En cada comando se invierten 20.375 dólares. Esa cifra es el equivalente a su capacitación, que dura dos años.

Sin embargo, cuando ya forma parte del selecto grupo el comando percibe un salario igual al de un soldado común y corriente, del mismo rango.

Por esa situación, en los últimos tres meses 7 comandos optaron por abandonar la fuerza en busca de mejores remuneraciones y llevarse su adiestramiento para otra fuerza de seguridad, la del Ministerio del Interior, que desde el último Presupuesto ha incrementado los sueldos de sus efectivos.

Huidobro anunció que propondrá para la entrante Rendición de Cuentas equiparar los salarios, apelando a un viejo reclamo que aún se escucha en la órbita sindical pública y privada: “A igual función, igual salario”, dijo el ministro, entendiendo que es “inadmisible” perder gente “tan capacitada”.