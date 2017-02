El diputado del Partido Nacional Jaime Trobo se molestó con los anuncios sobre posibles citaciones a expresidentes de la República a la Comisión Investigadora que investiga el archivo de Inteligencia del coronel Elmar Castiglioni.

Días pasados, consultado por LA REPÚBLICA, el presidente de la Comisión diputado Gerardo Núñez manifestó que está previsto comenzar a citar a exjerarcas que se hayan desempeñado en los servicios de inteligencia, policiales y militares, a partir de 1985. También serán convocados, explicó el legislador del Frente Amplio, los responsables políticos, en este caso, exministros de Defensa y de Interior.

En ese marco, consultado sobre si existía la posibilidad de convocar también a expresidentes de la República, Núñez respondió: “podría caber la posibilidad, son alternativas que están estudiando los diputados que integramos la Comisión”. “En nuestro caso, sí al menos tanto ministros del Interior como de Defensa, evaluaremos en su momento si corresponde que comparezca alguno de los expresidentes”.

Trobo manifestó que “el presidente de la Comisión Investigadora sobre los archivos con material de Inteligencia sobre actuaciones desde 1985 en adelante anuncie que probablemente sean citados los expresidentes de la República, es una doble irresponsabilidad”.

Afirmó que las actuaciones de la Comisión “son reservadas” y todos sus miembros, inclusive el Presidente, “debe cuidar con celo tal condición, deben actuar con lealtad a los demás Representantes que la integran y a la propia Cámara, y deben analizar las propuestas de trabajo responsablemente”.

Agregó que la Comisión no lo ha analizado y por tanto “mucho menos resuelto”. “Mucho me temo que si bien algunos participamos con buena voluntad, apenas pasadas dos sesiones de trabajo ya han ocurrido hechos inconvenientes, publicación de actas y divulgación de convocatorias que no han sido resueltas, lo que pone en duda la vocación de todos o algunos de los que la integran”, dijo Trobo.