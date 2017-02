Tribunal mantiene bloqueo a decreto de Trump y este lo llevará a la Suprema Corte

Tras la polémica que generó el veto migratorio de Donald Trump, la Justicia de Estados Unidos mantuvo este jueves el bloqueo del decreto del presidente norteamericano, que prohibía el ingreso al país a ciudadanos a de siete países.

El recurso de emergencia del gobierno “es negado”, indicó la sentencia del colegiado de tres jueces federales en San Francisco, con lo que ratifica la decisión del juez James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle.

“Mantenemos que el gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso pueda causar un daño irreparable, por lo tanto se niega la moción de emergencia”, dictó la sentencia enviada a la AFP.

Además, la sentencia aclara: “El gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos”.

“Cuando la orden ejecutiva entró en vigencia, los estados sostuvieron que las prohibiciones de viaje perjudicaron a los empleados universitarios y estudiantes de las universidades regionales, separaron familias y dejaron a los residentes de estos estados en el extranjero. Estas son lesiones importantes e incluso daños irreparables”, añadió el texto.

Horas antes de que la Justicia se expida sobre el caso, el mandatario se refirió este miércoles sobre las consecuencias que podría traer un rechazo de los jueces a una de las principales medidas que prometió en su campaña.

“Si los Estados Unidos no gana este caso, como es obvio que debería,nunca podremos tener la seguridad y protección a las que tenemos derecho”, señaló. “Nos vemos en el tribunal, ¡la seguridad de nuestra nación está en juego!”, ha aseverado Trump. Ahora el tema va la Suprema Corte.

