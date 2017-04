Por: Gustavo Carabajal

Tres minutos bastaron para que Uruguay demuestre a Venezuela que no está dispuesto a dejar pasar el incidente diplomático que abrió una grieta entre ambos gobiernos.

Tres minutos apenas en los que el embajador Julio, Chirino recibió en carne propia, la frialdad y la indiferencia con que el gobierno de Tabaré Vázquez lo tratará de ahora en más, hasta que Nicolás Maduro se retracte de la grave denuncia formulada en su contra.

Vázquez fue muy claro al decir en la entrevista de Gabriel Pereyra que si Maduro no se retracta, no volverá a atenderlo. Y lo que es peor, dijo que el presidente bolivariano “miente” al asegurar que el canciller Nin Novoa confabuló con la embajada de Estados Unidos en contra de Venezuela.

Queda claro es que el gobierno venezolano dio ayer un primer paso en busca de un acercamiento. Después de varios días de estar fuera del país, y de no acudir a la cita que le formulara la Cancillería uruguaya, Julio Chirino regresó a la escena y pidió una reunión con Rodolfo Nin Novoa.

Se la otorgaron de inmediato, para ese mismo día a las 16 horas. Chirino lo comunicó de inmediato a Caracas y abrigaba alguna esperanza de reconciliación.

Lo que no esperaba de ninguna manera fue que la reunión durara apenas tres minutos. Más tardó en llegar que lo que demoró en salir del edificio con rostro adusto, reflejando el frío mensaje que había recibido.

Disconformidad

El ministro le preguntó si traía consigo la carta de rectificación ante los dichos del presidente Maduro, a lo que Chirino respondió negativamente. En consecuencia, el canciller Nin Novoa le entregó una nota de disconformidad por cuestiones diplomáticas de procedimiento y le informó que la reunión había terminado.

El canciller uruguayo citó varias veces al embajador para ponerlo al tanto de la disconformidad que habían causado en la Torre Ejecutiva las palabras de Maduro, pero Chirino no acudió a la cita.

Molesto porque Vázquez no atendía su llamado, Maduro se despachó contra el canciller, haciéndolo responsable por la fría relación entre los dos gobiernos y llamó a su embajador a Caracas. Fue su principal error, si la intención era mantener un aliado en el Mercosur. Vázquez jamás tolerará que lo acusen de hacer los deberes para Estados Unidos, y mucho menos que lo hagan por cadena nacional.

Lo de ayer abrió un poco más la grieta, pero también fue un mensaje directo al despacho de Maduro: tendrá que retractarse si quiere recuperar el vínculo con un gobierno que hasta hace unos meses lo veía como un amigo problemático y que hoy, queda claro que se siente más cómodo a la distancia.

La nota de disconformidad que Nin Novoa entregó a Chirino

El ministro de Relaciones Exteriores expresó que este viernes 21, al retornar del encuentro de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), recibió la solicitud del embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, para una reunión, la cual se agendó para las 16:00 horas. “Creo que fue a consecuencia de la entrevista del presidente Vázquez”, añadió.

Durante la reunión, Nin Novoa consultó si traía la rectificación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, respecto a los dichos relacionados con la actuación de la Cancillería, a lo que respondió negativamente. “En consecuencia, le entregué una nota que tiene que ver con un episodio que pasó antes, que fue el episodio por el cual él no vino, no quiso venir, ocurrido unos meses atrás”, dijo. Agregó que la nota manifiesta la disconformidad por cuestiones diplomáticas de procedimiento y exhorta a que no vuelvan a suceder.

Nin afirmó que se trató de una breve reunión de no más de tres minutos, en la que el canciller le entregó la nota y el embajador Chirino se retiró.

Consultado acerca de si el embajador Chirino entregó la carta de beneplácito para el nuevo embajador uruguayo en Venezuela, el canciller Nin Novoa explicó que las cartas de beneplácito no se le entregan al canciller, sino a la oficina que envía la solicitud, la Dirección de Protocolo. “Yo no sé si la entregó o no la entregó, o si la traía o no la traía”, señaló.