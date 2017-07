Compartir Tweet



Quien sigue dando cátedra en su torneo favorito es el inmenso Roger Federer, que a los 35 años sigue destrozando a quien sea que interrumpa su camino, joven o veterano. Su última víctima fue Milos Raonic, jugador canadiense de 26 años que ocupa el sexto puesto del ranking mundial.

“Su Majestad” necesitó menos de dos horas para lograr una nueva victoria en sets corridos. En esta oportunidad, se impuso por 6-4, 6-2 y 7-6, lo que significa que continúa su andar por Wimbledon sin perder un solo set.

El suizo, además de llegar a una semifinal de Grand Sam por 42ª vez en su carrera (el duodécimo en Wimbledon, lo que también es record), alcanzó los 100 partidos en el torneo londinense.

“No me lo puedo creer, 100 son muchos pero feliz de que mi cuerpo me haya llevado hasta aquí durante todos estos años. El tiempo era perfecto, la grada maravillosa haciendo la ola, en la Central de Wimbledon no es algo que puedas verlo todos los días. Estoy muy feliz de estar en semis”, dijo al respecto.

Respecto a Thomas Berdych, quien será su rival de semifinales, señaló: “Berdych ya estuvo en la final de Wimbledon y es muy buen amigo mío. Es bueno ver a otros chicos por aquí pero yo estoy feliz de que mi sueño continúe hacia adelante. Veremos lo que ocurre luego”.

Querrey eliminó a Murray, campeón defensor

El número 28 del mundo fue el artífice del gran golpe de los cuartos de final de Wimbledon. Sam Querrey dio el batacazo al vencer a Andy Murray, campeón defensor y número uno del mundo (lugar que tiene asegurado pese a la caída debido a la eliminación de Novak Djokovic), por 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 y 6-1.

El vencedor se transformó en el primer tenista estadounidense en llegar a una semifinal de uno de los torneos grandes desde 2009.

“Haber vencido a Murray en la cancha central de Wimbledon es algo que siempre recordaré”, dijo el tenista estadounidense tras haber sellado una de las victorias más significativas de su carrera, que le permitirá medirse en semifinales ante Marini Cilic, quien derrotó a Gilles Muller.

Sobre su mote de “mata campeones” (el año pasado había eliminado a Djokovic, vencedor de la edición anterior), consideró: “Tuve dos grandes partidos aquí en este torneo, que disfrute muchísimo, pero no iría tan lejos de llamarme así… Solamente estoy contentísimo de haber ganado este encuentro, y ya empiezo a prepararme para el próximo”.

“Es increíble estar en torneo tan importante y jugar en estas canchas con tanta historia; es algo que no todos pueden hacer, y estoy feliz de ser uno de los privilegiados que pueden darse ese gusto, y encima estar entre los cuatro mejores”, finalizó.

“Quizás me pierda la segunda mitad del año”

Una lesión en el hombro obligó a Novak Djokovic a retirarse del partido que perdía 7-6 y 2-0 ante Thomas Berdych por los cuartos de final de Wimbledon. El tricampeón del certamen londinense se despidió de recuperar el número uno del mundo, pero hay algo más grave: no sabe si volverá a la cancha en lo que queda del año.

“Desde que tengo esta lesión, nunca antes había sentido tanto dolor. Obviamente no es una buena señal, pero veremos lo que dicen los médicos y de qué manera modificamos el calendario. Tal vez, cabe la posibilidad de que me pierda la segunda mitad del año, posiblemente no pueda jugar el Abierto de Estados Unidos”, manifestó “Nole”.

“Ahora viajaré a Serbia a estudiar mejor la situación He hablado con varios especialistas pero ninguno me deja las cosas claras. El objetivo, por supuesto, es evitar el quirófano”, finalizó.