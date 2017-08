Compartir Tweet



Los problemas políticos en el departamento de Treinta y Tres debido a las posiciones arbitrarias que lleva adelante el Partido Nacional (PN), que tiene en sus manos el control de la intendencia y de la Junta Departamental olimareña, se siguen sucediendo, y desde filas de la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) se multiplican las denuncias por las situaciones irregulares.

El último de los hechos de esta índole se registró en la noche del pasado miércoles, cuando los curules de la coalición de izquierdas no participaron de una sesión de la Junta que iba a ser de carácter “secreto”.

“En setiembre del año pasado hubo un suceso en al área de Tributos de la Intendencia que terminó con tres funcionarios procesados. Desde ese momento hicimos pedidos de varios informes, como ser una investigación administrativa, una auditoría interna que la hicieron con cargos de confianza del intendente, pero nunca nos dieron esa información”, narró a LA REPÚBLICA el edil del MPP-FA, Pablo Coelho.

En ese contexto, y luego de casi un año, en la tarde de este miércoles, les informaron a la bancada frentista que toda la información requerida iba a estar en la sesión de esa noche, pero “el PN dijo que lo iban a trata en régimen de sesión secreta, y eso es lo que hace que nosotros no podamos expresarnos sobre el punto luego de dicha instancia, ya que ese régimen hace que no puedas comentar lo allí informado de manera abierta, por lo que nos retiramos de sala”, explicó el curul.

“Es un tema complejo”

Acerca de la situación judicial, Coelho indicó que “aún está en la Justicia, si bien ya hubo un procesamiento con medidas cautelares, lo cual para nosotros es una pista porque cuenta la Justicia procesa es porque hay elemento para hacerlo. Además hay un tema de manejo de la baja de los convenios de determinados padrones, ya que cuando se hace convenio y no se cumple, la deuda vuelve a los valores que tenía antes.

Sobre este punto que se hizo la maniobra, porque cancelaban las deudas o hacían nuevos convenios sin que apareciera la plata, o sólo pagos parciales”, y añadió que “es un tema complejo, que recién ayer (el miércoles) recibimos la información y estamos analizando el alcance y la profundidad de los hechos. Además hay un tema que tiene que ver con los controles internos, que o bien fallaron o alguien miró para el costado”.

“Algo quieren ocultar”

Remarcó el edil que “ahí hay jerarcas con responsabilidad política, como ser el director de Tributos, de Hacienda, el secretario general, el prosecretario, y el propio intendente, que deberán responder, porque no es un caso aislado, sino varios, y esto pasa hace rato”.

Al preguntársele para cuando quedó la nueva sesión, Coelho señaló que “nos informaron que vana convocar para una sesión extraordinaria, que aún no nos dijeron cuando será, pero si nos adelantaron que van a querer que sea privada, y les informamos que de ser así, no vamos a entrar nuevamente. En ese régimen no vamos a discutir información que debe ser pública, sin misterios. Evidentemente la lectura primaria que hacemos es que por algo quieren ocultar esto”, concluyó.