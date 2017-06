Compartir Tweet



"Es un informe que es responsabilidad de la embajada de EEUU, así que nosotros no tenemos porque tomar una posición. Es una responsabilidad de ellos y es una opinión que están asumiendo. Además, es una realidad que no fundamentan. Sobre ese punto preferiría no opinar y sí contarles qué estamos haciendo como país, porque es importante que la ciudadanía conozca nuestras acciones", declaró Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a REPÚBLICA Radio por lacatorce10.

Dicha declaración fue efectuada en referencia al informe, realizado por el Departamento de Estado del gobierno de EEUU, en el cual se afirmaba que Uruguay, pese a sus mayores esfuerzos, no cumplía totalmente con las normas mínimas para eliminar el problema de la trata de personas.

“En primera instancia, quiero aclarar que la problemática de la trata de personas con fines laborales o sexuales es relativamente nueva en Uruguay en términos de su ocurrencia pero fundamentalmente referida al conocimiento de cómo existe y de qué es lo que está pasando. Además, hasta hace unos pocos años Uruguay no era considerado un país con esta problemática. Entonces, eso ha hecho que el país, en relativamente pocos años, instalara una política pública, organizara sus instituciones y preparara a sus funcionarios públicos para enfrentar a este problema”, afirmó Mazzotti.