Por: Matías Canabarro

La proximidad del partido con Palmeiras, en que Peñarol se jugará su continuidad en la Copa Libertadores, no impide que la expulsión de Gastón Rodríguez en Colonia continúe siendo tema de conversación.

El paso de las horas añade elementos, pues hablaron Javier Bentancor, el árbitro que lo expulsó en el Suppici, y varios de sus compañeros. Mientras el primero afirmó directamente que “me faltó el respeto”, el “Cebolla” Rodríguez, al ser consultado en la conferencia de prensa, contó que “creo que le dijo al juez `vos sos bolso´, o algo así”.

Más allá del hecho puntual, lo que preocupa en el club mirasol es el exceso de temperamento que en ocasiones le juega una mala pasada a Gastón Rodríguez. Jugadores e integrantes del cuerpo técnico mencionan la importancia de que baje las revoluciones, porque muchas veces sus reacciones perjudican al equipo, además de a si mismo, y dejan en un segundo plano sus innegables condiciones futbolísticas.

El episodio de Colonia

Apenas finalizó el partido que dejó a Peñarol sin chances de pelear por el Torneo Apertura, varios jugadores cumplieron el ritual de acercarse al equipo arbitral para el saludo de protocolo y los infaltables reclamos.

Uno de ellos fue Gastón Rodríguez (el mejor exponente de su equipo en Colonia), que fue repartiendo apretones de mano hasta llegar frente a Javier Bentancor, a quien le hizo un reclamo cara a cara, y este respondió con un gesto que decía a las claras “váyase de acá”.

El intercambio verbal continuó, y Rodríguez terminó siendo retirado por sus compañeros, que tuvieron que contenerlo para que no volviera a la carga. Luego circuló la versión de que le había dicho al árbitro “todo el mundo sabe que sos bolso”, o algo por el estilo, cosa que ayer confirmó el “Cebolla”, que en la conferencia manifestó: “Todavía no tengo bien entendido lo que dijo Gastón. Insulto no fue. Creo que dijo vos sos bolso, o algo así. No sé si lo dijo en la cortita o lo escucharon más personas”.

En tanto, el propio Javier Bentancor dio su versión de los hechos en “100% deporte”. “Lo que me dijo Gastón Rodríguez es falta de respeto. Lo catalogo de esa manera. No puedo hablar con precisión porque en la tarde presento el informe confidencial”. Finalizó el tema añadiendo: “Hay que entender las pulsaciones y cuestiones del juego. Ahora, cuando se te va la moto, no”.

El semestre de Gastón

No es la primera vez que el delantero ve un partido desde la tribuna (la próxima semana se definirá oficialmente la sanción que recibe por lo sucedido en Colonia) en lo que va del semestre.

Aún se recuerda la expulsión sufrida ante Rampla, producida media hora después de su ingreso desde el banco. Esta le valió una sanción de tres partidos (Jonathan Fuentes estampó en el formulario del juego “agresión, desobediencia e injurias”), pero podrían haber llegado a ser cinco encuentros de baja.

Sin embargo, solamente faltó ante Sud América y Defensor, ya que los delegados del club presentaron un recurso que al que la Comisión Disciplinaria dio lugar, lo que le permitió estar habilitado para el clásico.

Además, es uno de los jugadores amonestados con más frecuencia. En el campeonato local, disputó ocho partidos (seis de ellos como titular) y recibió cinco tarjetas amarillas (ante Liverpool, Wanderers, Fénix, Rampla Juniors y Juventud).

La cosa fue similar en la Copa Libertadores, al punto que no estará a la orden para jugar mañana ante Palmeiras por haber alcanzado el límite de amonestaciones permitidas en la fase de grupos (3).

En dos partidos, ante Liverpool y Wanderers, jugados en Belvedere y el Viera, se enfrascó en discusiones con hinchas que lo insultaban desde la tribuna. En San Pablo, Felipe Melo lo acusó de llamarlo “macaco” y tuvo un fuerte cruce verbal.

Como se ve, fueron varias las veces que su temperamento le jugó una mala pasada en lo que va del semestre.

¿Qué dicen en el club?

La perspectiva es unánime. Todos destacan las cualidades de Gastón Rodríguez dentro del campo, donde ha demostrado que puede ser desequilibrante, pero aluden la necesidad de que modifique algunos de sus modos de obrar.

“He hablado bastante con él. En lo personal creo que Gastón hace la diferencia en este equipo. Tiene una muy buena calidad de juego y un futuro enorme. Estos son detalles que tiene que corregir de cara al futuro”, manifestó Cristian Rodríguez, referente mirasol.

Por su parte, Marcelo Suárez, miembro del cuerpo técnico aurinegro, dijo en “Fútbol a lo Peñarol” que “Gastón Rodríguez debe aprender a no hablar más con los jueces. Tuve una charla con él, ahora sabe que se tiene que cuidar de todo”.

“Gastón (Rodríguez), es muy temperamental. Tendrá que corregir”, declaró Gastón Guruceaga en “Las voces del fútbol”. “Son cosas de adentro de la cancha. Lo hablaremos en la semana y encontraremos la solución y nos dará la explicación de qué fue lo que pasó”, había dicho Nahitan Nández tras el empate en el Suppici.

Como era esperable, la situación hizo que se produzcan varias charlas dentro de Los Aromos, donde además de preparar partidos, Peñarol se aboca a otra misión: bajarle las revoluciones a Gastón Rodríguez para poder disfrutarlo dentro de la cancha.

¿Gastón Rodríguez se quedó sin Apertura?

Durante la víspea, Javier Bentancor presentó el informe confidencial sobre lo sucedido en Colonia, especificando lo que le dijo Gastón Rodríguez. Además de la injuria, el árbitro dejó saber que el jugador no acató la expulsión y debió ser retirado de la cancha a la fuerza.

De haberse producido solamente un insulto que se considera leve, la ausencia del delantero sería por un solo encuentro. Sin embargo, el no haber acatado la expulsión y el hecho de ser reincidente (ante Rampla también lo echaron por insultar a un juez) lo hará perderse tres partidos.

La sanción será confirmada la próxima semana, pero posiblemente Gastón Rodríguez falte ante River Plate, Cerro y Racing, que es lo mismo que decir que no jugará en lo que queda del Torneo Apertura.