La asamblea de trabajadores de Alas Uruguay votó este jueves por mayoría que los funcionarios que ingresen a la aerolínea Azul asumirán una deuda global por los pasivos asumidos por Alas, que pagarán a través de un aporte en donación.

Ante el pedido de concurso de Alas Uruguay realizado por el gobierno, la asamblea de trabajadores analizó en la víspera cómo asumir las deudas para salvar las propiedades en garantía.

Según informa Telenoche, la idea surgió luego de una reunión informal con los ministros de Trabajo, Ernesto Murro, y de Transporte, Víctor Rossi, y cubriría todas las deudas con el Estado, liberaría las garantías presentadas al Fondes y la responsabilidad penal de los directores. El objetivo de esta propuesta es salvar las propiedades puestas en garantía ante el Fondes.

Sabrina Acevedo, una de las directoras de la cooperativa, no participó de la asamblea debido a que ella puso propiedades como garantía y en la reunión se trató el tema directamente.

La deuda de Alas Uruguay asciende a US$ 20 millones, de los que 15 corresponden al Fondo de Desarrollo (Fondes). El resto del dinero se le adeuda a la DGI, Dinacia, BPS y empresas privadas, señala la información.

El Fondes ya pidió el concurso de la empresa y ahora el tema está a nivel judicial. Esta semana el gobierno solicitó, además, que se levantara la feria judicial para tratar el tema, pero la Justicia negó el pedido. El proceso se retomará luego del 20 de enero y en esa instancia la Justicia deberá decidir si acepta la forma de pago votada por la asamblea.

Hay 150 trabajadores que ya se encuentran en el seguro de paro por seis meses y quedan tan solo 20 activos. La quiebra de la empresa es un hecho que todavía hay que formalizar del que se están encargando los abogados, explicaron las fuentes.

La aerolínea Azul comenzaría a operar en abril en Montevideo bajo el nombre Azul Uruguay y con 62 trabajadores seleccionados entre los de Alas, según adelantó a Telenoche la ministra de Turismo, Liliám Kechichián. La idea de la aerolínea brasileña Azul, según la ministra, es comenzar a operar con dos aviones y si todo va bien expandir la empresa más adelante.

Según la información que manejan los trabajadores, la aerolínea brasileña no quiere complicarse con temas judiciales y políticos, por lo que si este tema no se resuelve de buena forma no se asentaría en Uruguay o lo haría sin el compromiso de tomar trabajadores de Alas Uruguay.