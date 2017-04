Trabajadores envían carta a Vázquez en defensa de su vivienda

Más de 10 mil familias nucleadas en 246 cooperativas en la Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales (FECOVISI) trasladarán esta semana al Presidente Tabaré Vázquez una carta detallando las constantes trabas y medidas tomadas por el Ministerio de Vivienda, las cuales según los cooperativistas, atentan contra la vivienda de los trabajadores.

Esta situación, que se agrava más y más, ya había sido denunciada por los trabajadores hace 15 días en un comunicado público donde se detalló una serie de trabas y constantes incumplimientos del Ministerio de Vivienda, y en especial de la Dirección Nacional de Vivienda, los cuales comenzaron a ser más notorios a partir de julio del 2016.

Los trabajadores entienden que ya es tiempo de salir a defender su derecho y a no dejarse intimar por las denuncias a privados surgidas al principio del proyecto y que generó mala imagen a la vivienda sindical.

En ese marco, los trabajadores quieren detallar al Presidente de la República paso por paso lo vivido en los últimos 6 años e informarle de los distintos intereses económicos y personales que puedan existir para desmantelar el único sistema posible para que un trabajador de bajos ingresos acceda a su vivienda.

¨Cuando arrancamos hace 6 años con el Programa de Vivienda Sindical, nadie tenía interés, ni sistemas constructivos, ni institutos, ya que al ser soluciones de viviendas accesibles y más económicas, la rentabilidad que les dejaba era muy poco.

A pesar de todo, se demostró que los trabajadores sindicalizados somos capaces de agruparnos y formamos uno de los sistemas más grande del país para acceder a la vivienda, con 246 cooperativas y más de 10 mil familias comprometidas a trabajar para lograrlo.

Al parecer ahora si somos interesantes, ahora sí todo el mundo quiere tener toda esta gente organizada, para meter sus institutos o sus empresas constructoras¨, informa Juan del Valle Presidente de FECOVISI.

Desde la Federación de Cooperativas se informará al Presidente Tabaré Vázquez, que, además de los ¨distintos intereses ocultos¨ que piensan están detrás de todo.

¨Esta administración no ha reunido a la COAVI, Comisión Asesora de Vivienda del MVOTMA, integrada por fuerzas sociales, técnicos y cooperativistas donde se plantean y discuten propuestas para mejorar el acceso del trabajador a su vivienda. Acaso, no hay interés?.

No ha existido un camino franco para poner en práctica la construcción con los sistemas constructivos nuevos con DAT, muy por el contrario han existido trabas, como por ejemplo el 100 % de las plateas antes de empezar a construir las casas, o pagos atrasados, etc.

Desde el 2011 se ha solicitado a las autoridades una respuesta a la problemática de las localidades sin saneamiento. No ha existido una política de vivienda que resuelva esta problemática, muy por el contrario para las familias que viven en ciudades del interior donde no hay saneamiento, el trámite del préstamo es más largo, se le solicita la construcción de pozos negros o la extensión a su costo y no se le da más dinero para esto. Entendemos que por lo menos ha existido desidia en este sentido.

El no pago de los honorarios al IAT que ha trabajado con estas cooperativas desde un comienzo, y ahora la intención de cerrarlo es una acaso una colaboración?.

Nos parece que muy por el contrario y para resolver la vivienda de los trabajadores se tendría que incentivar este tipo de proyectos o planes.

Mientras tanto vemos lo que sucede con la famosa Vivienda Social, a la cual ningún trabajador puede acceder, pero sí tienen por ejemplo exoneración de impuestos para los inversores¨, expresó Juan del Valle en representación de los trabajadores.

¨Vamos a plantearle al Presidente Vázquez, que necesitamos soluciones y tranquilidad para las familias que están en éste proyecto para acceder a una vivienda de calidad y a bajo costo, sueño de miles de uruguayos¨, concluyó el Presidente de FECOVISI.