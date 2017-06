Compartir Tweet



La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky consideró que haría falta una norma que evite el “aburguesamiento” del Poder Legislativo y establezca que los legisladores no puedan permanecer tres períodos seguidos en su banca.

En diálogo con Repùblica Radio, la legisladora señaló que si algún día se puede discutir la reforma de la Constitución, se tendría que poner a consideración de la población, “así como que no haya posibilidad de repetir la presidencia de la República, salvo salteándose un periodo, también a nivel de Parlamento se ponga alguna norma para que la gente no se estacione en los cargos legislativos”.

“Que trabaje dos o tres periodos y después deba saltearse uno, porque si no todos, por más buena fe y buenas intenciones o contracción al trabajo que tengamos, somos pasibles de burocratizarnos”, indicó Topolansky “porque eso es parte de la condición humana”.

“Yo misma estoy por momentos al borde de que me pase eso, porque empieza una sesión y yo ya se lo que va a decir cada legislador. Es todo previsible y genera todo un desgaste. Yo no soy partidaria de elecciones parlamentarias a mitad de periodo. porque creo que eso es desestabilizante, pero si soy partidaria de algo como tiene México que es demasiado duro, porque se puede estar solo una Legislatura y después hay que saltear otra, pero póngale que sean dos o tres porque Uruguay viene de otra tradición. Eso nos asegura una renovación que es necesaria”, agregó.

Su salida

La legisladora del MPP explicó que no es verdad que deje su banca después de que se trate la Rendición de Cuentas. “Esa noticia se publicó por unas declaraciones de Caggiani, pero me comuniqué con él y “eso no fue lo que dijo”.

Hizo hincapié en que ya tiene organizada su transición. “En mi caso, mi suplente es el Dr. Charles Carrera, tercero en el Ministerio del Interior, un compañero muy valioso sobre todo por su trabajo en los barrios de la periferia su presencia a estado en las comisiones seguridad barriales. Entendemos que debe tener una posibilidad en el Parlamento porque es joven, abogado, pero no puedo hurtárselo al ministro del Interior, si el ministro me lo pasa haré la transición”. En cuanto a Mujica, dijo que “Pepe en su momento decidirá cuando hace la transición”.

Vale todo

Topolansky se refirió también “a los ataques recibidos en los últimos días” y aclaró que “están dirigidos a Pepe porque no creen que no vaya a ser candidato”.

“Todo el Frente Amplio está siendo atacado por todos lados porque a cualquier sector que ataquen atacan a todos. Búsqueda hizo un artículo que analiza todas estas cosas, analiza la situación la perspectiva política del país y lo que sugiere es que en este momento vale todo, para sacarnos del medio. Y es la impresión con la que uno se queda de lo que está pasando, porque se tira una información por más que sea no verdad, o media verdad, y esta es una técnica conocida políticamente”, expresó.