Uruguay. Muchas trabajan en política pero no han tenido la posibilidad de crecer

Compartir Tweet



WhatsApp





“No puede ser que partidos que quieran tener un perfil moderno no tengan a mujeres en cargo de responsabilidad dentro del mismo, no digo una candidata a presidenta, pero tienen que estar. Muchísimas mujeres que trabajan en política desde siempre no han tenido la posibilidad de crecer, pese a que hoy por hoy aportan una visión diferente y es importante que tengan el lugar donde sean escuchadas”, explicó Mariana Pomiés.

La directora de Opinión Pública de la Agencia Cifra aseguró que “Uruguay es, en tema de género uno, de los países políticamente más atrasados en Latinoamérica, es el que está más atrás en cuanto a la representación de las mujeres en política, pese a que en otras cosas hemos estado a la vanguardia, como con la ley de divorcio o la votación”.

Afirmó que su visión “no es una defensa feminista, sino modernista” y mencionó que Lucía Topolansky “rompe un poco ese esquema y marca un hito, por lo menos en cuanto a llegar, aunque no por los canales normales a la vicepresidencia”.

“Hasta ahora es lo más moderno que hemos llegado en ese sentido, no quiere decir que sea solo, pero si es un signo de apertura y de espacio a visiones diferentes pero no llegó porque el partido la puso ahí, no fue la candidata natural, ni fue la candidata a vicepresidenta durante la campaña electoral en las elecciones”, agregó.

Destacó que en el Frente Amplio, además de Topolansky, hay otras mujeres que aparecen destacadas en las encuestas, como la ministra de Industria, Carolina Cosse, la senadora Constanza Moreira y la expresidenta del FA, Mónica Xavier.

Mientras que en el Partido Nacional citó a Verónica Alonso, “una candidata que la gente menciona espontáneamente como una opción diferente entre los blancos”.