La renuncia de la vicepresidencia de la República de Raúl Sendic este sábado generó un sacudón en el sistema político de nuestro país, y fueron casi todos los protagonistas y no tanto los que salieron a dar su opinión, algunos respaldando la decisión, otros buscando culpables en el Frente Amplio (FA) o en la oposición, pero lo cierto es que se movieron varias estanterías.

En ese contexto complicado del mundo político uruguayo, LA REPÚBLICA logró dialogar con una de las protagonistas de las últimas horas, la senadora del MPP y futura vicepresidenta –la 1ª de la joven historia democrática de nuestro país-, Lucía Topolansky, la que se encuentra en plena recuperación de un estado gripal, por lo que se excusó de efectuar una larga entrevista, pero si accedió a dar su parecer sobre esta situación.

“Hay que esperar que se suceda la renuncia, la que tiene un trámite. Además tengo que aterrizar en ese realidad, por lo que espero estar tranquila y no extenderme ante las consultas de la prensa”, manifestó.

Ante la pregunta de si ya tiene coordinada alguna reunión con sus compañeros del MPP, la senadora indicó que “por ahora no, ya que ha llovido todo el día y también porque es muy fresco aún lo del plenario que fue este sábado. Mañana (hoy) tengo varias actividades en el Parlamento ya que soy senadora aún, las que tendré que cumplir y luego hay reunión de bancada y pasar por una serie de cosas, enterarme de otras, las que en su mayoría no se”.

Topolansky reconfirmó lo dicho este sábado por su esposo, el también senador del MPP y expresidente de la República, José Mujica “no voy a excusarme, voy a asumir como lo marca la Constitución. Se que no es lo mismo iniciar un periodo por la mitad del mandato, para mi o para cualquiera, pero debido a estas circunstancias penosas, hay que hacerse cargo”.

Y fue más allá y lo hizo de manera contundente. “No pasa por tener ganas o no, o gustarme o no, esas son deducciones de gente que nunca hizo política. Me resisto a conversar de esto desde ese punto de vista” y redobló la apuesta al sostener que “mi meta es que el FA salga lo mejor posible de este entuerto”.

La senadora añadió que “soy una enferma de la militancia, esto lo voy hacer mientras la vida me dé. También nadie tiene planteado esconderse ni dar la cara en este momento porque en las difíciles es que uno tiene que mostrar su militancia”.

Habló con Sendic

En el mismo sentido fueron las declaraciones de Topolansky en Montevideo Portal donde señaló que “ahora hay un proceso que se tiene que dar para ver qué pasa, pero hay que tener un poco de tranquilidad. La prensa, a veces y no de mala fe, no se ubica en que es una situación penosa para el Frente Amplio. Hay que tener una delicadeza extrema en todo lo que se dice”.

En tanto, a Telemundo, la senadora narró que habló telefónicamente con Sendic y le dijo que es un momento muy duro y muy doloroso para ella.

Topolansky renunciará a su banca en el Senado y asumirá el cargo de vicepresidenta, en tanto que su lugar en el Senado lo tomará Charles Carrera.

Se espera que entre martes y miércoles la Asamblea General acepte la renuncia formal de Sendic.

Recordemos que cuando se iniciaron los cuestionamientos a Sendic por el uso que este le dio a la tarjeta corporativa de Ancap cuando fue presidente de la empresa de combustibles, Topolansky se mostró sorprendida y manifestó que “le pegaron, lo tiraron al suelo, le siguen pegando en el suelo, lo quieren enterrar y pegarle en la lápida”.

A esto le sumó que “me llama la atención. A cualquier ciudadano le tiene que llamar la atención”.

De cómo podría el vicepresidente revertir la situación, la senadora acotó que Sendic tiene su militancia y su sector político que puede actuar, pero que de todas formas “el tiempo pasa y pone realismo a las cosas”.