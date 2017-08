Compartir Tweet



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó ayer que en los próximos días se darán a conocer las acciones para combatir la especulación en el país, con el propósito de “que se respete el precio máximo de los productos”. La inflación proyectada para este año es de 720%, en medio de una escazes generalizada de productos de primera necesidad.

El jefe de Estado comentó que se encuentra trabajando con una comisión especial de la Asamblea Nacional Constituyente, junto al equipo que lidera, para tratar el tema inflacionario afectado por una tasa de cambio distorsionada entre el bolívar y el dólar, que fijan agentes desestabilizadores desde el exterior. “Cuando yo emprendo acciones de este tipo no me tiembla el pulso porque no dependo de nadie, sólo del pueblo.

Tenemos que vencer el dólar criminal y pido el apoyo de toda Venezuela”, destacó durante una entrevista con el periodista José Vicente Rangel transmitida por el canal privado Televen. De igual manera, indicó que la inflación es el “elemento más importante y más difícil, porque no depende de factores de la economía real, sino que es una inflación criminal inducida que han disparado a través de un dólar ilegal, cuya fijación depende de una decisión política de los grupos que conspiran desde Miami (Estados Unidos) y que es adoptado por comerciantes inescrupulosos”.

El presidente expresó que durante su mandato le ha tocado enfrentar tres fenómenos que han desestabilizado la economía de Venezuela: el quiebre del modelo rentista petrolero, la guerra financiera internacional y la guerra económica interna. A pesar de las limitaciones, Maduro resaltó que Venezuela ha continuado con los planes de inversión social y ha honrado todos sus compromisos externos.

“Hemos pagado más de 65.000 millones de dólares en 24 meses, sin poner excusa, sin falta, puntal, quiere decir que en medio del quiebre hemos hecho un milagro financiero también”, sostuvo.