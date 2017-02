El renunciante diputado de Vamos Uruguay y cambista anunció a través de un audio su inminente entrega a la Justicia. El escándalo que involucra a Francisco Sanabria causa estupor en filas del Partido Colorado, y entre trabajadores y clientes del Cambio Nelson cuyo dueño cerró el negocio la semana pasada y viajó el jueves al exterior.

El Partido de Rivera trata por estas horas, en forma desesperada, de tomar la máxima distancia posible de este incendio ocasionado por el legislador pese a haber sido aceptada su renuncia a la suplencia de la banca de Diputado y a todos sus cargos partidarios. Sanabria, heredero de una importante fortuna tras la muerte de su padre, el influyente caudillo colorado local Wilson Sanabria, senador del Foro Batllista, tiene orden de captura librada media horas después de su partida por libramiento de cheques sin provisión de fondos y eventual estafa y/o apropiación indebida.

Ayer, desde un ignoto punto del Mercosur, anunció su retorno al país, a través de un audio entregado a Subrayado y grabado el sábado, después que amigos le alertaran que la justicia lo buscaba por al menos tres denuncias por libramiento de cheques sin fondos por medio millón de dólares.

No obstante, se estima que del Cambio Nelson habrían desaparecido entre “U$S 10 a 15 millones” provenientes de depositantes que al día de hoy no tienen respaldo contable, según comprobó el Banco Central. El caso Sanabria pone sobre el tapete, además, el origen de la herencia: la red de negocios que su padre, el fallecido caudillo, poseía en Maldonado y fuera de él.

Fuentes del departamento de Maldonado señalaron que el retorno a Uruguay por parte de Sanabria, es por voluntad propia e incluso en contra de la recomendación de su abogado.

Lo que se venía comentando en los últimos días era desde el punto de vista empresarial que Francisco no tenía la misma “espalda” de su padre Wilson para hacer negocios, ni la experticia necesaria para obtener recursos económicos y de esa forma mantener financieramente los emprendimientos empresariales.

Inmediata renuncia

Dirigentes colorados de primera línea le exigen por estas horas al Partido Colorado la expulsión inmediata del diputado suplente por el sector Vamos Uruguay. El senador de Propuesta Batllista José Amorín Batlle calificó a Francisco Sanabria como un “gigantesco corrupto”. El legislador no ocultó su pesar por la situación y reclamó la más enérgica e inmediata reacción del Partido Colorado.

“Él era colorado, venía de una familia colorada y todo hace pensar que cometió un desfalco gigantesco, dejando un montón de gente en la peor situación. Entiendo que el Partido Colorado tendría que tomar alguna medida rápida, para empezar aceptarle la renuncia de todo tipo”.

“Personalmente creo que tendría que ir a la Comisión de Ética y hay que expulsarlo del Partido. No tenemos que defender ni a procesados ni a corruptos”. “Acá hay una persona que da toda la impresión que es un corrupto gigantesco, bueno lo que tenemos que hacer es expulsarlo del Partido. Así actúa un partido serio”,

“Una persona que era integrante del Partido Colorado, que tenía algún cargo de relevancia, suplente de diputado, nunca fue diputado titular y que se dedicaba a los negocios, en sus negocios seguramente cometió un desastre para decirlo lo más livianamente posible”, dijo Amorín.

El líder colorado rápidamente aclaró: “En sus negocios, no en la actividad política porque francamente tenía poca actividad política. Por ejemplo él era Secretario General del Partido en Maldonado y prácticamente no se reunía nunca. O sea él estaba dedicado a sus negocios”.

El Partido Colorado ante una situación crítica

Comisión de Conducta Política “actuó de oficio”

La fuga del empresario y político Francisco Sanabria golpea directamente a la línea de flotación del Partido Colorado. Esta misma “divisa”, que en pocos meses perdió a dos de sus referentes históricos, como el expresidente Jorge Batlle y el exministro y exsenador Alejandro Atchugarry, ahora debe afrontar una situación crítica. Sanabria, secretario político de Maldonado y suplente del diputado Germán Cardoso, puede ser acusado por estafa, libramiento de cheques sin fondos o apropiación indebida.

Estos delitos podrían vincularse con actividades ilícitas de lavado de activos. El inesperado cierre de Cambio Nelson, empresa que contaba con 11 sucursales en varios departamentos del país, generó preocupación no solo por las fuentes laborales que se pierden, sino en quienes habían abierto una “cuenta” ilegítima en dicha casa de cambio para hacer sus depósitos.

Se fue del país con US$ 2,5 millones; libró cheques sin fondo por US$ 500 mil y se maneja que la maniobra podría incluir un total de US$ 15 millones, producto de los depósitos realizados por los clientes de esta cambio.

El secretario general del Partido Colorado, el diputado Germán Cardoso aclaró ayer a LA REPÚBLICA, que el PC no tiene nada que ver con las acciones realizadas por Sanabria. Precisó que “sus acciones fueron desarrolladas en el ámbito de su actividad privada” y no en el ejercicio de ningún cargo público “ni mucho menos en representación del Partido”.

Cardoso indicó que desde el punto de vista partidario, el P.C. le pidió la renuncia a Sanabria y que el órgano partidario “recibió las notas en donde renuncia a todos sus cargos partidarios, tanto en la Convención Departamental como Nacional) y el Comité Ejecutivo Nacional le dará trámite por los canales correspondientes”.

El Secretario General del P.C. informó que en el caso Sanabria “actuó inmediatamente de oficio la Comisión de Ética y Conducta Política, la que informará el miércoles próximo.”

Además de la renuncia a los cargos dentro del Partido Colorado, Sanabria presentó una nota al Parlamento Nacional presentando renuncia a la suplencia de la diputación.

“El episodio y tiene efecto letal”

El exdiputado Washington Abdala, hoy fuera del Partido Colorado, se expresó a través de una columna de opinión titulada “Atchugarry y Sanabria”. Manifestó que “es casi una metáfora juntar esos dos apellidos. Pero en los hechos eso es lo que resume, en pocos días, la evidencia de una crisis del partido colorado que todos conocían pero nadie frenaba. Ahora parece ser casi tarde”.

“Mientras se iba de la vida Atchugarry (de quien habló maravillas gente que no tendría derecho a hacerlo) el joven Sanabria dejaba un tendal en todo el país con su movida financiera.

Sanabria representa lo más complicado, triste y enfermizo de la política, ese típico perfil de personajes que se arriman al poder para obtener información, seguir acrecentando sus fortunas personales y jugar al narcisismo de sus imágenes. En Maldonado lo conoce todo el mundo, no hay que abonar demasiado en lo patético de su peripecia. Ayer nomás gente de trabajo se me puso a llorar por los perdido por las maniobras artificiosas de este ´empresario´”.

Hace mucho tiempo que no me siento colorado, solo me quedan vetas batllistas en mi mente pero estos episodios no hacen más que ratificar que así como está, esa colectividad no tiene destino y que hice bien en alejarme de eso. Causa estupor el episodio y tiene efecto letal en una colectividad ya herida de muerte hace tiempo”.

“Le asiste razón a Bordaberry cuando dice que él actúa de frente al desvincular a Sanabria del partido colorado, sin embargo cuando lo fueron a buscar ya sabían que el chico andaba en algunas movidas aceleradas. ¿Un día era “mafioso” y al otro un “compañero de partido”? Algo no cierra, me perdonarán”, afirmó Abdala.