El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado por el Presidente Tabaré Vázquez, tomó distancia de las declaraciones del jefe del Ejército, Guido Manini Ríos quien había afirmado estar dispuesto a pedir perdón como titular de la fuerza por el Golpe de Estado de 1973, solo si con eso se garantiza que se pone punto final al tema.

Felipe Michelini señaló que “para dar vuelta esa página”, como quiere Manini “hay que leerla muchas veces”, mientras que la diputada Susana Andrade entiende que “salga a decir eso es un despropósito, grotesco, “le pediría a Manini que piense un poco más en el dolor de la gente”. A su vez, Luis Puig expresó que “hay que terminar con la impunidad, y Manini nos propone más impunidad”.

“A favor de la impunidad”

Guido Manini Ríos, comandante en jefe del Ejército, afirmó en el programa Quien es Quien de Diamante FM que como titular de la fuerza está dipuesto a pedir perdón si se termina con el tema. “Si hubiera alguien dispuesto a dar el perdón en serio, y con eso damos vuelta la página, yo estoy dispuesto a recorrer cualquier camino”, aseguró. Sto generó malestar en varios sectores del Frente Amplio, además del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.

“En realidad lo de Guido Manini Ríos no es un pedido de disculpas, ni perdón”, dijo el diputado Luis Puig a LA REPÚBLICA. “Las declaraciones, los fuegos de artificio de Manini Ríos, son a favor de seguir consagrando la impunidad en el país y nosotros estamos convencidos que avanzar a un futuro democrático tiene que ver con la verdad y la justicia.

Hay que terminar con la impunidad, y Manini nos propone más impunidad”, dijo el integrante del PVP acusando al jefe de Estado. “En todo caso, en lugar de dar vuelta la página, acá en lo que se necesita avanzar es en verdad y justicia. Terminar con la impunidad que fue acuñada durante aproximadamente 40 años en Uruguay, primero con una impunidad jurídica partir de la ley de caducidad, después una impunidad fáctica”, añadió.

Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, le manifestó a LA REPÚBLICA que el planteo de reconciliación que venga de un ciudadano le parece loable, “pero para dar vuelta esa página hay que leerla muchas veces”, afirmó.

“Hay que esclarecer lo de los detenidos desaparecidos a través de verdad y justicia, por lo que habrá que seguir trabajando para lograr los objetivos. Fueron cosas horribles que pasaron, las cuales no debieron haber sucedido y el esclarecimiento, la verdad y la justicia, apuntan al nunca más”, añadió.

Michelini estableció que “hay que esclarecer los hechos, seguir buscando a los detenidos desaparecidos, a través de la verdad. Si esa es la lectura para dar vuelta la página coincido”.

La diputada Susana Andrade, que también integra el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, dijo a LA REPÚBLICA estar “asombrada por las declaraciones políticas del comandante en jefe. Me parece que no corresponden este tipo de expresiones, más aún sobretodo en un mes tan sensible donde está a flor de piel el tema de los desparecidos. Que salga a decir eso es un despropósito”.

Sobre el posible pedido de disculpas Andrade aseguró que “el tema de los perdones queda relativizado. Que hablen al respecto de donde están los desaparecidos, que den realmente información cierta, veraz. Me parece que esas expresiones no corresponden, hay que ser más humilde, con algo que le duele tanto a nuestra gente, al país, a la región, porque hemos sufrida dictaduras, todavía, porque la desaparición es un delito actual, por algo no prescribe.

Realmente me parecen poco felices las declaraciones, le pediría a Manini Rios que piense un poco más en el dolor de la gente por todo lo que se ha sufrido con el tema de los desaparecidos. Tuvo cierta dosis de falta de responsabilidad”.

“Sigue consagrando la impunidad”

El general Manini Ríos destacó en la nota antes señalada la gran coordinación del Ejercito con el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la atención de desastres naturales como las últimas inundaciones en el litoral del país y el tornado de Dolores en 2016. Desastres que “cada vez son más frecuentes”. En las zonas afectadas, tras hablar con los damnificados, dijo que no recibieron críticas del trabajo del Ejercito por lo que “a la gente de Bella Unión, de Salto, de Paysandú, en estos días, les importa un comino lo que pasó hace 44 años, le importa lo que están viviendo hoy, las necesidades que tienen hoy”, enfatizó.

Respecto a las declaraciones del comandante en Jefe del Ejercito, el diputado del PVP Luis Puig señaló que “el planteo que hace Manini no corresponde con la realidad. Trata de anteponer situaciones como la de los inundados con la situación del terrorismo de Estado, y eso es una apuesta a favor de la impunidad”.

Además Puig se preguntó si a Manini verdaderamente le interesa “lo que pasó hace 44 años como dice él”: “Lo que estamos planteando de la verdad y la justicia tiene mucho que ver con el futuro de los uruguayos, es una falacia que plantea que plantea el comandante, que en realidad a nadie le interesa, que a gente que pasa situaciones complicadas no les interesa lo del Golpe de Estado.

En primer lugar le pregunto si ¿a él le interesa, si a él le preocupa que se haya instalado el terrorismo en el país?”. “No es que en Uruguay pueda plantearse el tema de una acción terrorista, nosotros ya vivimos terrorismo, el peor de los terrorismos, de Estado, la maquinaria más criminal. En todo caso lo que Manini Ríos intenta es seguir consagrando la impunidad en el país, eso es la escénica de lo que pretende”.

“Reflexione un poco más”

El dar vuelta la página, como así lo planteó Manini, significa dejar atrás todo lo sucedido en el Golpe de Estado. Al respecto Andrade manifestó: “Mas de 200 personas son las que desparecieron, no estamos en hora de dar vuelta la página, hay mucho dolor. No creo que expresarse así haga una convivencia más sana, justamente entre quienes son señalados como una institución que ha tenido que ver con esas desapariciones. Nadie dice que hayan sido los actuales, ya sabemos, pero institucionalmente nuestras FFAA son las directas responsables de la dictadura”.

Reafirmando que las declaraciones fueron infelices, la diputada de la 711 dijo que “no me parece que contribuya con una cordial convivencia, ni hablemos de reconciliación, todavía hay cosas que no se han salvado, ni por la justicia ni por que aparezcan restos. Mirá con que poco tenemos que conformarnos, con que acaezcan huesos. Me parecen infelices las declaraciones, le pediría que reflexione un poco más, hasta me parece poco humano”.

Diputada Susana Andrade

“No hay manera de catalogarlo”

La diputada Susana Andrade, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia dijo que todo lo dicho por Manini Ríos es “realmente grotesco, espero que reflexione. Tendría que pensar más sus palabras, cuando el dolor es actual, y ponerse en la piel de esas familias que no saben donde están sus seres queridos, esos que no tuvieron juicio, a los que se les torturo, y a quienes familiares no pueden llevarle una flor a una tumba. No hay manera de catalogarlo. Esto fue una provocación”.