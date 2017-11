TLC con Chile: un tema que genera polémica en la interna del Frente Amplio 

Por: Lucía Barrios

El TLC con Chile divide al Frente Amplio. Mientras que algunos afirman que significa un daño para la autonomía del Estado uruguayo, otros señalan que no constituye ningún tipo de desventaja para el desarrollo nacional del país y por el contrario “favorece claramente el interés nacional y sus posibilidades de desarrollo productivo”.

En esta última línea se encuentra Sebastián Hagobian, licenciado en Relaciones Internacionales y delegado de Asamblea Uruguay en la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA) quien está convencido de que el acuerdo “incrementa las posibilidades de los sectores más dinámicos, innovadores y de mayor mano de obra altamente calificada”.

Pero como todo acuerdo, tiene ventajas y riesgos. En estos últimos hacen hincapié los principales críticos del acuerdo, especialmente el Partido Comunista y Casagrande. “El principal punto negativo del acuerdo es que restringe de sobremanera la autonomía de la política pública del Estado uruguayo”, señaló Gustavo Buquet, economista y asesor del sector que lidera la senadora Constanza Morerira.

LA REPÚBLICA reunió voces a favor y en contra para conocer en profundidad las dos miradas de un TLC que divide las aguas frenteamplistas. Gonzalo Reboledo, secretario político del Frente Amplio, y José Bayardi, presidente de la CARIFA, sumaron sus puntos de vista en este debate.

Ventajas

“Entre las ventajas figura la flexibilización de los intercambios con Chile con respecto a otros países. Por ejemplo, en rubros como el software nos posibilitaría conformar cadenas de producción que nos pondrían en condiciones de competir a un más alto nivel que hoy día”, declaró a República Radio, que se emite por lacatorce10, Gonzalo Reboledo.

También Sebastián Hagobian lo ve en esa línea. “Uruguay negocia su oferta en servicios más moderna hasta la fecha. En el caso del TLC con México también se negoció por lista negativa, pero no están en vigor, por lo que si se ratifica el TLC con Chile, sería un hito histórico en la política comercial de Uruguay”.

El especialista declaró que el acuerdo protege los recursos naturales de los procesos productivos, brinda un marco de certidumbre a los trabajadores y empleadores de ambos países, empodera a la mujer en el desarrollo económico y crea un marco de garantías que asegura la estabilidad del comercio y las inversiones.

Señala que Uruguay se reserva el derecho de poder adoptar restricciones en los siguientes sectores económicos: aviación, pesca, asuntos marítimos, artes e industrias culturales, energía, gas natural, minería, agricultura, transporte terrestre, servicios sociales, festividades, finanzas públicas, entre otros.

Según sus palabras, los proveedores de servicios uruguayos podrán acceder al mercado chileno con “claras” ventajas y además se podrán incluir beneficios fiscales. Afirmó que es “relevante” la posición de Chile como inversor extranjero directo en nuestro país: “Las empresas chilenas llevan invertidos más de 181,9 millones de dólares en nuestro país. Esto se verá notoriamente incrementado en los sectores de servicios tradicionales como el turismo y el transporte”.

Resalta que el acuerdo no altera la normativa vigente actual en temas como la educación o la salud, ya que ambos sectores están excluidos de la negociación.

Otro paso positivo es el comercio electrónico, Hagobian afirmó que el TLC brinda “claridad, transparencia y previsibilidad al marco normativo nacional” e incentiva la industria del software.

La interna dentro del FA

“El Frente Amplio no ha tomado todavía posición al respecto por lo cual cualquier intervención o respuesta mía es más que nada descriptiva del estado de situación que tiene el Frente Amplio”, declaró a LA REPÚBLICA José Bayardi, presidente de la CARIFA.

En términos generales, los sectores que se han pronunciando han sido Casa Grande, el Partido Comunista y el PVP en contra. Y por el otro lado, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y la Lista 1303 a favor. Hay sectores que no se han pronunciado definitivamente como es caso del Partido Socialista, quien mencionó que se inclinarían a apoyarlo; mientras que la decisión del MPP, la cual aún no está presentada, será clave para definir qué posición tomará el FA. Sin embargo, es importante mencionar que el senador y expresidente José Mujica dijo que votará el TLC con Chile.

Por su parte, Gonzalo Reboledo (secretario político del Frente Amplio) indicó, en República Radio, que “por suerte en el FA tenemos muchas opiniones” al referirse al TLC con Chile. Agregó que ello forma parte de la riqueza y el cultivo de la democracia en la fuerza de gobierno.

José Carlos Mahía, presidente de la Cámara de Representantes, brindó su opinión en República Radio sobre la interna dentro del FA. Según sus palabras, la discusión que existe radica en “una discusión que confunde instrumentos con ideología. Estamos en un mundo en que abrirse, tener disposición para captar inversiones y colocar productos en los mercados es la regla de juego general”.

Explicó que la reticencia que presentan algunos sectores se basa en la idea de que un tratado de libre comercio puede dañar a algún sector de la economía uruguaya. Mencionó que esta situación evidencia una falta de profundidad en el debate con respecto a algunas aéreas como es la inserción internacional. “No se pueden confundir las cuestiones que son de valores y de principios con las que hacen a la vida diaria de los países. Por más que uno siga convencido y defienda que hay que seguir peleando para evitar la lucha del hombre contra el hombre, la explotación y la acumulación de la riqueza, no podemos exigirle al FA que juegue con reglas que no utiliza nadie, ni los países de izquierda ni los de derecha”.

¿Cuál es la visión que tienen los sectores políticos dentro del FA que se oponen al TLC con Chile? Con el objetivo de contestar esta pregunta, LA REPÚBLICA habló con Gustavo Buquet, economista y asesor del sector de Casa Grande, y con Rony Corbo, representante por el Partido Comunista en la CARIFA.

Según Buquet, el formato de este tipo de acuerdos es “absolutamente innecesario”. Afirmó que los tratados de libre comercio siempre tienen beneficios pero también elementos negativos. “Esto es muy importante tenerlo presente, porque los acuerdos de libre comercio se promueven de manera absolutamente acrítica, casi con una visión ideológica en la cual se manifiesta que todo TLC siempre genera beneficios. Pero este supuesto en la realidad nunca se da”.

“El principal punto negativo del acuerdo es que restringe de sobremanera la autonomía de la política pública del Estado uruguayo”. Según sus palabras, el capítulo 7, que se llama transfronterizo de servicios, es el “calco exacto” de lo que se venía negociando en el TISA y en el Transpacífico.

Afirmó que a pesar de que Uruguay tendría beneficios en el sector del software, no se ha realizado un estudio profundo sobre qué sectores serían perjudicados por el acuerdo. “Cualquier sector futuro queda liberalizado con este acuerdo, lo cual implica un problema. Por ejemplo, nadie sabía en el año 96 que Internet iba a ser el servicio más importante a escala global. Si usted firmaba un acuerdo antes de ese momento, no se hubiera podido adaptar a los nuevos tiempos. En el caso del TLC con Chile, todos los años se están creando sectores nuevos que el Estado uruguayo no va a poder desarrollar aplicando políticas”.

Recordó que el software es un sector fuerte que puede competir con Chile y el mundo ya que tuvo políticas fuertes que lo fortalecieron, como fue la exoneración del impuesto a la renta desde el año 99 hasta el 2007.

“Aquellas empresas chilenas que residen en Chile tendrán el mismo trato que las empresas nacionales. Esto genera que la política pública de los sectores quede congelada a la firma del tratado. Además, en caso de que se toque algún sector, siempre tiene que ser liberalizarlo más, por lo que no se puede ir para atrás en la liberalización de la política”, agregó.

Con respecto al comercio electrónico, mencionó que Casa Grande no entiende qué objetivo tiene liberalizarlo cuando sigue siendo un sector que se está regulando de manera permanente en el mundo.

Señaló que todos los países desarrollados siguen regulándolo. “Hay que recordar que con el comercio electrónico se está modificando una enorme parte de la política cultural. Por ejemplo, cuando la gente ve películas en Netflix, lo hace gracias a que ha comprado el servicio por medio del dinero electrónico. Por tanto, se está haciendo un acuerdo con Chile cuando todavía en el mundo desarrollado este sector no termina de regularse. Este acuerdo es un paso inmediato para firmar un acuerdo de libre comercio de servicios a nivel global conocido como Transpacífico”.

Con respecto al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Buquet afirmó que no se ha analizado en profundidad sus impactos. “Casualmente entró al Parlamento al mismo tiempo que el TLC y parecería ser implícitamente un compromiso. De hecho, hay todo un sector económico y social muy importante de Uruguay (el farmacéutico), que por no estar en el tratado tiene más facilidades de producir medicamentos”.

PC: “Este tipo de tratados son guiados por las multinacionales”

Rony Corbo, representante por el Partido Comunista en la CARIFA, manifestó a LA REPÚBLICA, que a pesar de que su fuerza política no está a favor de este tratado, “mantendremos por sobre todas las cosas la unidad del Frente Amplio”.

“Después de analizarlo totalmente, llegamos a la conclusión de que el tratado no innova, porque el 99% de las cuestiones que contempla ya están comprometidas por el país en el marco de los diferentes acuerdos que tiene Uruguay con Chile”, agregó.

Insistió en que las consecuencias de este acuerdo deben ser analizadas en profundidad a pesar de que el tratado es “cuidadoso” en no aplicar cláusulas que puedan ser negativas para el país.

“Creemos que este tipo de tratados no son el camino para el desarrollo que Uruguay necesita, no es solo que estamos en contra de este acuerdo con Chile, rechazamos la forma de libre comercio como posibilidad de inserción internacional para Uruguay. Pero hay un tema más de fondo. Creemos que este tipo de tratados son establecidos por las multinacionales, las cuales tienen el poder de decisión y afectan a la soberanía nacional y a la capacidad de los Estados. Establecen una legislación supranacional que tiene consecuencias sobre nuestras leyes. Por eso hay que ser muy cuidadosos”, agregó.

Afirmó que le preocupa que Cancillería no hiciera un estudio de impacto de las diferentes áreas a las que compromete el acuerdo. “No tenemos las herramientas, la cancillería chilena hizo un estudio de impacto sobre todo en lo que tiene que ver con la carne. En cambio, Uruguay no hizo ningún estudio en el vino y en la pesca. En otras palabras, lo que más nos preocupa es que Chile tiene más de 50 tratados de este tipo, son especialistas en esto y realmente sus técnicos se han especializado en estos acuerdos. En cambio, Uruguay está haciendo sus primeras armas”, agregó.