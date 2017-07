Por: Marcelo Hernández

Un hombre compra un cuchillo. La capacidad de concentración disminuida. La inteligencia nublada. Incoherente. No sabe si el asesinato de su esposa fue real. No sabe si está muerta. No sabe cómo llegó. No sabe si fue él. Así presenta la obra Socavón, del dramaturgo argentino Luis Cano, su director, Doménico Caperchione.

Esta pieza va todos los viernes 23.30 horas en el teatro La Gringa y cuenta con la actuación del actor Hugo Piccinini.

Para saber un poco más esta obra y sobre el acto Hugo Piccinini, LA REPÚBLICA dialogó con él y a continuación parte de esta charla.

Contame un poco de tu historia de vida y cómo te fuiste vinculando a la actuación

Mi primera opción nunca fue la actuación. Primero estudié tres años de Facultad de Medicina y paralelamente estudié música. Terminé dejando medicina, seguí con la música. Y lo primero que hice fue el curso de actuación frente a cámara con Gabriel Pérez maquinado por Federico Borgia, director de Clever, con quien tenía una relación muy cercana y que soy amigo del hermano. Así que me insistió y empecé.

Quería lo que primero fuera ante cámara. Pensé que el camino inverso iba a ser mejor, empezar por cine y luego por teatro. Además soy cinéfilo, me gusta mucho el cine y así llegó. Empezó por ahí la cosa.

¿Qué preferís, teatro o cine? ¿Por qué?

Hace 15 años prefería el cine pero hoy por hoy no hay preferencia posible, son dos lenguajes disímiles con cosas en común pero no prefiero uno por encima de otro. Los dos tienen cosas muy propias, muy ricas y exclusivas que me encantan. Hay herramientas y técnicas de actuación que se pueden aplicar en los dos lenguajes y luego cada una tiene instrumentos característicos.

¿Con qué se van a encontrar los que vayan a ver “Socavón”? ¿Cómo elaboraste este personaje?

El personaje fue tomando forma a medida que fuimos trabajando con Doménico. El encontrarlo fue paralelo al camino que también algo más intelectual que fue un estudio más intelectual, que fue de mi parte sobre todo comprender su psiquis y de cómo estaba ese hombre en ese presente.

También la forma en que lo dice, el orden en que están los diferentes párrafos. Porque Socavón es una serie de párrafos enumerados que van del 1 al 35. Nosotros respetamos el pasaje de un lugar a otro. A veces los unimos.

Fue desde el hacer, el investigar y fue progresivo hasta llegado un punto que apareció el personaje central. Yo digo que el personaje sigue creciendo Si bien está, le sigo descubriendo cosas nuevas a medida que se van sucediendo las funciones y la obra también. Si bien no cambia sustancialmente porque se respeta, en las reglas del juego hay matices que le sigo encontrando y lo hago efectivo.

Por momentos está lo tragicómico muy presente. Hay tragedia y hay comedia que surge de un lugar oscuro, que uno se lo puede tomar muy a la ligera pero no lo es.

¿Qué ventajas y desventajas tiene el estar sólo en escena?

No estoy solo en escena, no me siento como tal, no podría decirte. Porque en realidad estoy acompañado de la escenografía que si bien es minimalista y la iluminación. También por el director que se sienta en la platea junto al público. Además previendo esa soledad, elaboramos un circuito de acciones, de sonidos y elementos en los cuales yo pudiese apoyarme y como un devenir que es resultado de las mezcla de todos estos componentes y de este modo seguir avanzando en la obra.

“Socavón”

Del dramaturgo argentino Luis Cano

Dirección: Domenico Caperchione

Actúa: Hugo Piccinini

Diseño de Escenografía: Guillermo Ifrán

Diseño de Vestuario: Mauricio Pera

Diseño de Luces: Martín Rodríguez

Audiovisuales: Marcos Oyarzábal

Gráfica: Ajó Lastreto

Fotografía: Gonzalo Nogueira

Producción: Daniela Pauletti

Funciones:

Todos los viernes a las 23hs en La Gringa Teatro (Galería de las Américas – 18 de Julio 1236 esq. Yi. Teléfono: 29032744)

Localidades generales: $300. Socio Espectacular: $150

Entradas únicamente en boletería de la sala

Duración: 1 hora 10´

Apta para mayores de 15 años

Reservas: 099 059 312