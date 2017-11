Compartir Tweet



Miembros de la Policía se encuentran en Paraguay estudiando un sistema para evitar los robos de cajeros automáticos a través de explosiones ocasionadas por gas. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que en ese país lograron desactivar a las bandas que usan este método con un sistema mediante el cual se introduce en los cajeros una bomba de tinta.

De ese modo, los billetes se manchan y resultan inservibles. En Asunción hubo 28 cajeros explotados en el año 2015. A partir del uso de tinta bajaron a tres los casos. Los ataques a cajeros han puesto en guardia a la Policía Nacional. Ya fueron cinco los episodios, de los cuales solo los primeros dos permitieron a los delincuentes llevarse un botín cuantioso.

Bonomi dijo que el ministerio propuso a las entidades financieras principales -Banred y BROU- que se coloquen cajeros automáticos dentro de dependencias policiales. También destacó que está pautada una reunión con bancos, emisores de tarjetas, instituciones que tengan buzoneras y expendores de dinero, a efectos de evaluar la situación.

¿Cómo funciona?

El sistema de entintado se utiliza en Chile, Paraguay, Brasil y otros países de la región. En algunos de ellos, como Chile, es obligatorio. Está compuesto por unos cartuchos de tinta generalmente roja o de otro color bien llamativo que están dentro de las “caseteras” que dentro de los cajeros almacenan los billetes.

Cuando alguna de las medidas de seguridad de los cajeros se activa –sensores de movimiento, térmicos, sísmicos y de apertura no programada de la caja de valores–, un mecanismo de aire comprimido dispara la tinta e inutiliza a todos los billetes.

La activación es automática, para que no haya riesgo de coerción. El cartel que anuncia el sistema es tan importante como la tinta ya que no tiene ningún sentido “reventar” (a veces los ladrones usan masas, otras gas a alta presión o explosivos) un cajero si el dinero que se consigue no tiene utilidad alguna.

No se trata de una medida que le pueda evitar un robo a un cliente que va a sacar plata. Sólo protege al cajero automático de ataques contra su bóveda.