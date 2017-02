El periodista argentino Fabián Doman inicia una nueva etapa profesional ahora como conductor y participante de la séptima temporada del programa argentino “Cuestión de peso”, abandonó hace rato su rol unidimensional de periodista político para volcarse a una carrera mediática que lo tiene al frente de magazines, programas de entretenimiento y, ahora, un reality show.

Quien tomara notoriedad a partir de su divorcio con Evelyn Von Brocke e iniciara así un giro en su carrera profesional, que lo llevó a ser participante de la última edición de “Bailando por un sueño”, aseguró a Télam que los reality shows están cambiando y siguen siendo poderosos atractores de audiencia, al tiempo que no niega que en este formato los participantes puedan sufrir en algún momento la presión de los productores pero asegura que “el límite lo pone cada uno”.

Es un desafío muy importante en lo profesional y personal porque me acerco a un mundo nuevo en el que puedo ayudar a un montón de gente. El año pasado, participé mucho y activamente en la lucha por prohibir la carrera de galgos, me sentí bien y me pasó lo mismo con ‘Showmatch’, que si bien me fui del programa, me ocupé personalmente de que se cumpliera el sueño.

Desde lo profesional creo que los famosos tenemos que ayudar y tenemos que usar la fama para algo y en ‘Cuestión…’ puedo ayudar a un montón de personas que no saben qué hacer para bajar de peso a que se sientan contentas y acompañadas, a que sepan que tienen un camino para hacer y que no es imposible, pero que hay que hacerlo con profesionales que tienen el método.

Consultado por la agencia Télam respecto a en qué momento se encuentran los reality shows, Doman brindó su opinión en base a su pasaje también por Bailando por un Sueño (ShowMatch).

“No soy especialista pero lo único que queda fuerte y vigente es “Showmatch”, igual los reality shows tienen que aggiornarse. Fue el nuevo gran formato de la televisión en el 2000, fueron revolucionarios para la televisión. En España los Gran Hermano son exitosísimos, pero en Argentina todo es más rápido. El formato empieza a tener un cambio, por ejemplo “Despedida de Solteros” es un giro de Gran Hermano y “Cuestión…” en el fondo es un reality también.

A mí me parece que es un formato que todavía no mostró ser superado por otro y que, salvo alguna ficción con una megaproducción, alcanza buenos niveles de rating. Funcionó con sus críticos y defensores, pero está siendo modernizado y “Cuestión…” mantiene la idea de bajar de peso con las idas y vueltas y conflictos e historias de vida.

En el 2000 que un conductor concursara bajando de peso con los participantes era algo estrafalario y hoy pasa. Todos los conductores empezamos a involucrarnos, se acorta la distancia, y me parece que tiene que ver con estar metido y con que la gente se de cuenta de que estás metido.

Ante la pregunta: ¿Hay presión sobre los participantes detrás de cámara en los reality shows?, Doman fue categórico en su respuesta. “Yo renuncié a “ShowMatch” porque no bailo bien, no era por otra razón. Terminé muy amigo de Marcelo (Tinelli) y estuvimos a muy poco de hacer un programa juntos. No sé si hay mucha exigencia, depende, hay veces sí yen otros casos en no. Cada participante es diferente. En el “Bailando” yo la pasé bárbaro pero hay gente que la pasó mal, en un reality el límite lo pone cada uno”.