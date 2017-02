El entrenador de Nacional, Martín Lasarte mostró su disconformidad con la ausencia de Rodrigo Amaral en el primer entrenamiento tricolor de la semana cuando todos lo esperaban después del gran Sudamericano que hizo con la Sub 20 que se consagró campeona del torneo disputado en Ecuador: “No entiendo la situación de Rodrigo Amaral. Si tiene contrato, tiene que venir a entrenar hasta que resuelva la situación”, señaló en el programa Fútbol y Compañía de FM Del Sol.

“Me desayuné hoy de mañana con la noticia que no iba a venir y de hecho no vino. No tengo mucha más información. No hay nada oficial todavía”, agregó al respecto.

“Sinceramente no termino de entenderlo. Si la circunstancia estuviera resuelta está bien, pero si no, no me parece lógico. El jugador tiene contrato con Nacional y tiene que venir a entrenar”, dijo por demás inquieto con la ausencia del volante, quien trabajó mucho en el último tiempo para acondicionarse físicamente para llegar en buena forma al Sudamericano y que Nacional lo pueda disfrutar.

“Estas cosas en otras latitudes del mundo no ocurren, son bien uruguayas. Somos muy permisivos en ese sentido”, concluyó el entrenador. En el entrenamiento de hoy el futbolista tampoco se presentaría a entrenar con el equipo principal.