This Is Us, el drama nominado al Emmy llega a Fox Life en agosto

This Is Us, así se llama el drama familia de Dan Fogelman que logró varias nominaciones a los premios Emmy.

La primera temporada de la serie se emitirá a partir del martes 1 de agosto, a las 22, por la pantalla de FOX Life. La producción centrada en los integrantes de la familia Pearson a través de las décadas fue nominada al Emmy como mejor drama, mejor actor (Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia), mejor actriz de reparto (Chrissy Metz) y mejor actor de reparto (Ron Cephas Jones), entre otras categorías, según reseñó La Nación.

La serie también cuenta con un sorprendente protagónico de Mandy Moore , quien se reencuentra con su veta de cantante gracias a su personaje de Rebecca. This Is Us fue renovada para una segunda y tercera temporada y es acompañada por la crítica y los televidentes en los Estados Unidos,ahora, la serie desembarca en el Río de la Plata.



