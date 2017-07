"SI AL NIÑO NO LE GUSTA LO VA A GRITAR EN MEDIO DE LA OBRA", AFIRMÓ DIRECTOR GUILLERMO VILARRUBÍ - Foto: Javier Cabrera

Por: Marcelo Hernández

Compartir Tweet



WhatsApp





Original, divertida pero sobre todo educativa porque aborda la problemática actual de las expectativas que los padres ponen sobre sus hijos. En un tono exagerado y grotesco, el padre, y Miriam, la madre, tratando de que su hijo sea feliz y que tenga un futuro provechoso se ven envueltos en un gran lío.

“Thiago: una aventura musical” está protagonizada por Matías Vespa, y acompañado de un gran elenco: Nacho Duarte, Virginia Ramos, Maxx Cayetano, Valentina Cabrera, Agustin Britos y Cami Caporale. El diseño de vestuario de Ana González, la música de Fernando Chitnisky, la producción de Lourdes Moreno, las coreografías, la preparación vocal y la asistencia de dirección de Cami Caporale. Dirección: Guillermo Vilarrubí. El estreno será este lunes 3 de junio, 16.30hs. en el Teatro del Notariado.

Para saber más sobre al obra, LA REPÚBLICA dialogó con el autor y director de la misma, Guillermo Vilarrubí.

¿De qué trata la obra?

“Thiago: una aventura musical” está protagonizada por un niño, su deseo es ser cantante. El único inconveniente es que sus padres no están de acuerdo. Para ellos “ser artista” en Uruguay es condenarse al fracaso. Thiago, en busca de su sueño, se presentará a un concurso para demostrarle al mundo de lo que es capaz. Llegará una carta a su casa que desatará un gran lío y solo tendrá una chance para cambiar su vida por completo.

¿Para qué público es?

El espectáculo fue escrito con la intención de captar la atención de niños de todas las edades, como también para adultos. El niño no viene sólo al teatro y es por esto que desde hace más de diez años que cuando escribo una obra para niños, lo hago pensando también en el adulto. El entretenimiento para niños se ha vuelto más universal y ha tendido a involucrar a otras edades. También es una forma de involucrar a la familia en una actividad cultural.

¿Por qué darle el formato musical?

Este formato siempre me seduce mucho. Pero en este espectáculo se hace imprescindible ya que el protagonista desea ser cantante, y si no fusionara la obra con temas musicales, el sueño de Thiago se vería frustrado. Thiago debe cantarle al mundo su amor y pasión por el canto. Podría no ser en formato musical, pero siento que le faltaría algo esencial. Con Cami Caporale (coreógrafa, coach vocal y asistente de dirección) trabajamos a la par en un espectáculo que hemos creado juntos.

¿Qué mensaje quiere transmitir la pieza o busca divertir a sus espectadores?

Nunca escribo un espectáculo que sólo quiera divertir. Sí es algo que me parece primordial. Un niño no viene a sufrir a una sala teatral. Es un momento de esparcimiento y de conocimiento. Y esto para mi es vital. El niño tiene que disfrutar, emocionarse, ilusionarse e identificarse.

Pienso muchísimo en él a la hora de escribir y dirigir una obra. Es el público más complejo, y en estos últimos quince años han cambiado profundamente los modos de entretenimiento. Es más difícil captar hoy en día la atención. Si al niño no le gusta lo va a gritar en medio de la obra. El adulto se quedará sentado y al final aplaudirá más o menos, pero se quedará. El niño es más sincero.

Sí debemos divertirlo, pero con contenido. Y “Thiago: una aventura musical” lo tiene todo, pero sobre todo su mensaje: “Luchar por los sueños”. Uno puede luchar sólo, pero si tu familia está unida y convencida va a ser mucho más lindo. La familia de Thiago al comienzo no quiere saber de nada. Pero por suerte todo cambiará.

¿Tiene pensado llevarla al interior o exterior?

Está organizada una gira nacional para llevar a Thiago a los 19 departamentos del Uruguay. También el espectáculo ha gustado tanto que desde México y Argentina, se está en negociación para poder montar la obra con elenco mexicano y argentino respectivamente. Es muy emocionante que algo que se creó con tanto cariño y responsabilidad pueda vencer las fronteras de nuestro pequeño país.

Ficha técnica

Título Original: Thiago: una aventura musical.

Año: 2017

Género: Musical para toda la familia

Duración: Una hora

Calificación: Todo público

Autor: Guillermo Vilarrubí

Dirección: Guillermo Vilarrubí

Elenco: Matías Vespa, Virginia Ramos, Cami Caporale, Maxx Cayetano, Ignacio Duarte, Agustín Britos, Valentina Cabrera y Federico Camarda.

Localidades en Abitab o boletería del teatro.

Precio general $330 y 30% de descuento con tarjeta joven, Macropass, Club Urunday Universitario, Asociación de Escribanos, ANDA, UCM, y Abitab Familia, 2×1 Tarjetas de crédito y pre pagas del BROU.

Información: 24083669.