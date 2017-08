Compartir Tweet



Numerosos líderes mundiales condenaron el “ataque terrorista” perpetrado el jueves 17 de agosto en Barcelona (España), reivindicado por el Estado Islámico, en el que una furgoneta arrolló a la multitud causando la muerte de 14 personas y dejando cientos de heridos algunos de gravedad.

Barcelona es uno de los centros turísticos por excelencia además de una ciudad universitaria donde viven miles de jóvenes extranjeros que llegan a realizar maestrías en los diversos centros de estudios.

En diálogo con República Radio que se emite por lacatorce10, la periodista uruguaya Martina Brandt quien se encuentra radicada en Barcelona brindó su testimonio tras el trágico atentado que conmovió al mundo.

“Vivimos a unas cuatro cuadras de la parada de metro que está sobre la rambla donde la furgoneta terminó su recorrido trágico. Es muy impresionante, es un lugar por donde pasamos todos los días, un lugar tan cotidiano para uno, donde vamos al supermercado, al cajero, nos tomamos el metro. Pensar que un lugar tan cotidiano para uno haya sufrido este ataque es terrible”, relató.

Un minuto de silencio

Brandt detalló cómo fueron las horas inmediatamente posteriores al atentado y cómo reaccionó la población barcelonesa. “Recién estuve de nuevo ahí porque ayer (por el jueves 17) no salimos de nuestras casas. La policía recomendaba no salir y estaba todo acordonado no había manera de movilizarse por ahí y ahora fuimos hasta la Plaza Catalunya donde se organizó un minuto de silencio donde había unas 100.000 personas”, relató.

“Todos bajaban por esa misma rambla que ayer era desértica y trágica. Ahora, la gente iba aplaudiendo gritando “no tenemos miedo”, había tanta gente que realmente era muy emocionante, era una mezcla de emociones muy fuerte que la verdad nunca pensé que iba a vivir”.

En diálogo con República Radio, Martina recordó que esa zona donde se perpetró el trágico atentado es un lugar turístico por excelencia. “La zona está llena de turistas que vienen del norte de Europa y que llegan a Barcelona en familia. Es un lugar que siempre tiene vida a toda hora, es la arteria turística principal de Barcelona”.

“La gente está alerta”

La periodista analizó en República Radio la cultura del barcelonés y la forma de ser y de vivir la ciudad que tiene la población. “Están tratando de no tener miedo, de seguir adelante y que esta forma de vivir la ciudad aquí no cambie.

La gente el día después salió a la calle mirando para todos lados, es una calma bastante tensa, la gente quiso salir y no tener miedo pero realmente uno tiene miedo y te asusta que en un lugar tan cotidiano al que vas todos los días a hacer las compras un demente pueda aparecer , entonces vas mirando para todos lados. Espero que con los días todo vuelva a la normalidad y la gente esté mas tranquila pero estas primeras horas fueron muy tensas y con la expectativa de qué va a pasar porque uno no sabe si pasará otra cosa. La gente está alerta eso es lo que se siente”.

Según la entrevistada, el lugar de las ramblas donde ocurrió el atentado es una zona donde ocho de cada diez son turistas. “La mayoría de quienes circulan por la rambla son quienes van a visitar el Mercado de la Boquería o el teatro Liseu”.

La zona que fue víctima del ataque terrorista tiene una intensa actividad las 24 horas del día. “Hay bares , tiendas enormes que tienen tres pisos y que están llenas todo el día de gente y que el día del atentado quienes estaban en las tiendas estuvieron desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche encerradas en los locales. Hay supermercados enormes que también sirvieron para que la gente se refugiara”.

Tras horas de intensa conmoción, al día siguiente del atentado la ciudad de Barcelona intentó retomar la actividad normal como forma de salir adelante y hacer honor al espíritu barcelonés. "La gente igualmente salio a la calle y dijo que no tiene miedo, seguramente queriendo reivindicar el espíritu de Barcelona que es lo que no se quiere perder".