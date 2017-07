Compartir Tweet



WhatsApp





Debido a la remoción de una de las pocas mujeres que hasta ahora formaba parte del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se dieron diferencias en la interna del movimiento sindical.

Todo se inició debido a que según una resolución firmada el pasado lunes, la dirigente Tatiana Antúnez perdió “el aval y respaldo de su sindicato de base (Suinau) y por lo tanto de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para seguir militando en ese ámbito”.

En respuesta a la decisión del Suinau, la sindicalista expresó en radio El Espectador que “este es un tema que golpea directamente la representación de las mujeres en el secretariado ejecutivo del PIT-CNT y en la intervención de los jóvenes”.

Agregó que “no solo me sacan el espacio en el secretariado, sino que también me sacan del PIT-CNT. No avalan mi participación ni siquiera en el Departamento de Jóvenes”, y aseveró que la decisión obedece a una conducta “machista”.

Para ella la medida tomada por el Suinau se debe también al temor y los nervios de “algunos” de que ella y su grupo puedan avanzar dentro de la interna del sindicato.

Esto porque en el mes de setiembre el gremio celebrará elecciones y Antúnez participará de un bloque que pretende disputarle el liderazgo a la lista 10 que integra el actual presidente José Lorenzo López.

Antúnez manifestó su intención de dotar de mayor transparencia al sindicato. “Plantear estas cosas ayudan a la democracia sindical y ayudan a mejorar los niveles de participación y de confianza de los compañeros y compañeras con la herramienta sindical”, dijo.