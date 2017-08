Compartir Tweet



En el marco del lanzamiento de su tercer disco la cantante de tango María de los Ángeles Álvarez de Ron presenta un imperdible espectáculo en la Sala Zitarrosa esta noche a las 20:30 horas (entradas en venta en TickAntel y boletería de la sala).

El concierto contará con la presencia del gran maestro argentino Miguel Ángel Barcos director musical y arreglador de este nuevo disco, quien ha acompañado a destacados artistas como Julio Sosa, Polaco Goyeneche y Susana Rinaldi entre otros.

“Será un invitado de lujo, además se hará una escenografía alusiva a lo que será el disco, como buena atrevida y canaria que soy me meto un poquito con Edith Piaf y hago dos temas de ella. Estará representada en este disco la parte romántica de Francia y lo que es Uruguay”, adelantó María de los Ángeles en entrevista con República Radio en lacatorce10.

El sonido del espectáculo estará a cargo de Gustavo de León, quien además fue el encargado de grabar en Sondor este tercer disco que presentará María de los Ángeles. La artista de Santa Lucía (Canelones) destacó la experiencia de grabar un disco en vivo y aseguró que este será su método de ahora en más. “El disco fue grabado en el estudio con los músicos en vivo y fue increíble porque la energía es diferente”.

Sin duda el tango trasciende fronteras, y la prueba está en la experiencia de María de los Ángeles quien ha llevado con su voz el tango por varios países, entre muchas ciudades las más destacadas son: Tokio, Kioto, Kobe, Hiroshima, Washington DC, Varsovia, Buenos Aires, Barcelona, entre otras.

Este año la artista uruguaya viajará por tercera vez a Polonia para participar de la apertura de un mega festival. En ese sentido, Álvarez de Ron destacó que le sigue impactando el furor del tango en el mundo. “Allá en Polonia, escuchan el tango y se emocionan. Hay más de diez milongas por noche, hay una gran movida de tango”.

Analizando la situación del tango en Uruguay, la artista señaló que existen muy buenos y talentosos artistas que se deberían promoverse más para que el público los conozca. “En Uruguay hay que tratar de promover más el tango desde la casa, es lógico porque las nuevas generaciones ya no crecen escuchando radio Clarín, como yo que desde chica me crié con mis abuelos escuchando tango. Hoy día creo que sería importante que el tango se difundiera en parte de la currícula educativa, no solo el tango, también la murga y el candombe que son parte de nuestra identidad”.

Pero ¿cómo nació la afición por el tango en María de los Ángeles?, simple, en su casa familiar escuchando con sus padres y abuelos radio Clarín y viendo Grandes Valores del Tango en televisión. “Desde chiquita decía que quería ser cantante de tango, desde los tres años supe que quería ser cantante. Mi madre siempre me ayudó y me anotaba a clases de canto y declamación”, rememora sonriente la artista quien esta noche en Sala Zitarrosa presentará su tercer disco.

Volviendo a sus inicios, a los 17 años, María de los Ángeles se presentó a una audición donde seleccionaban a una voz uruguaya para representar a Uruguay en Japón. Fue cantante de Donato Racciatti durante cinco años y tuvo la oportunidad de viajar cuatro años consecutivos a Japón país que la maravilló por su amor hacia el tango.

Aquel día de la audición cantó el tema “En esta tarde gris” y eso marcó un antes y un después en su carrera artística.

Otra de las particularidades de esta cantante de tango es su versatilidad a la hora de interpretar, es así pues, que María de los Ángeles canta también tangos en japónes. “Cuando estuve junto a la orquesta de Racciati hice 7 temas en japonés e incluso “Hasta siempre amor” lo tengo en el segundo disco cantado en español y japonés.

El tango en Japón es un fenómeno, el misterio lo revelé yendo a ese país, los japoneses sentían una gran admiración por el maestro Racciatti, yo con 18 años vivi todo eso, de Santa Lucia a Japón casi sin escalas (risas).

La emoción que tenían con el maestro Donato Racciatti era inexplicable, llegué a cantar hasta siempre amor en japonés con las guitarras típicas japonesas, fue un deleite ante teatros de 4 y 5 mil personas”, rememoró la artista.

Concierto

Hoy 20:30 hs

Sala Zitarrosa

Entradas en venta en tickantel y boletería de Sala Zitarrosa

Costo $ 350