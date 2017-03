Por: Marcelo Falca

Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) afirmó que la corrupción “ha crecido en todo el mundo” y que, por tanto, en Uruguay, “tenemos que dar respuestas más firmes, no alcanza con seguir haciendo lo mismo”.

En entrevista con LA REPUBLICA, Gil Iribarne, que asumió el pasado 7 de febrero al frente del organismo, sostuvo que en el Uruguay “hay valores” y esa es una “fortaleza” aunque se tiene que “mejorar porque los riesgos son más grandes”. “Creo que se puede trabajar y generar una sensación de que el Estado, el sistema político y los uruguayos peleamos en serio contra la corrupción”, afirmó.

Consideró que se debería incorporar a la legislación la corrupción privada y el enriquecimiento ilícito y anunció que propondrá que la Jutep integrela Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

¿Dónde se ubica La Junta de Transparencia y Etica Pública en la organización estatal?

Actualmente, por suerte, es un organismo descentralizado.

¿A partir de cuando?

Desde 2015. hasta ese momento dependía, igual que las Fiscalías, del Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, es un órgano descentalizado. Es decir, desde el punto de vista funcional, tiene efectos en otros planos también, no estamos sujetos a jerarquía. Por suerte, además tiene una integración multipartidaria, donde hay representantes propuestos por el gobierno y también por la oposición, lo que me parece fundamental.

Justamente la idea es que no está al servicio de nadie. Cuando dependía de un ministerio uno no podía decir que estaba al servicio de alguien, pero ahora es más claro. Acá no hay ninguna relación de dependencia con ningún ministerio.

¿Qué cometidos tiene la Jutep?

Tiene varios cometidos, uno de ellos es recibir las declaraciones juradas de todos los funcionarios, conservarlas, abrirlas cuando es requerido por alguna autoridad judicial, destruirlas cuando pasa cierto tiempo, administrar todo ese paquete.

¿Cada cuanto tiempo se destruyen?

Cada cinco años. En caso de haber causas judiciales, ya están incorporadas a la causa y por lo tanto no se destruyen.

Concretamente, la Junta “promoverá la transparencia en la función pública e implementar medidas preventivas en la lucha contra la corrupción”. Ese es el gran cometido de ese organismo?

Ese es el gran titular si bien tiene también, nada más que no ha sido ejercido con fuerza, un trabajo de apoyo en la zona de investigación. O sea, hay una relación prevista con la Fiscalía de Corte por la cual la Junta apoyaría, a requerimiento siempre, las investigaciones. Eso también lo hacen a requerimiento de otros organismos públicos o del Poder Judicial. Por ejemplo, si la Junta Departamental tiene un tema de corrupción, puede pedir una opinión ala Junta.

¿Puede investigar de oficio un caso?

No. La función es estrictamente de asesoramiento. Hoy por hoy no se puede investigar un caso, de oficio, no hay autonomía para hacerlo. Solo podemos hacer algo si alguien lo pide, un juez nos pide una opinión, un informe.

¿Cómo define usted a la corrupción?

En términos generales, la corrupción es la utilización de bienes propios para provecho propio por parte de funcionarios o de particulares. En Uruguay, no existe la corrupción privada como delito. Por ejemplo, en el caso FIFA, en el Uruguay la tipificación fue estafa. Porque era un tema entre particulares, no había funcionarios públicos implicados.

Volviendo al tema corrupción ¿se dispone de las herramientas para combatirla eficazmente?

Creo que la autonomía lograda por la Jutep va a favorecer que por ese lado se pueda participar más. Creo que todo el tema no solo de la prevención que es muy importante, sino la persecución del delito, crear la sensación de que no se puede incurrir en actos de corrupción impunemente y que hay un Estado que te vigila y que te llama al orden creo que eso es imprescindible en estos momentos.

Yo defiendo a muerte el derecho de la prensa a investigar y denunciar, el derecho de los partidos políticos a investigar y denunciar. Pero me parece que el Estado tiene la obligación de garantizar investigaciones serias, apolíticas, profesionales.

¿Qué es lo que haría falta entonces?

A ver, por un lado, seguramente hay un tema de legislación. O sea, creo que hay normas a mejorar. Por ejemplo, como yo decía, falta tipificar la corrupción privada, por ejemplo, volver a poner arriba del tapete la discusión sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos como un eventual delito cosa que en el Uruguay no existe a diferencia de la gran mayoría de los países donde sí existe.

Es decir, hay un aspecto normativo. Por otro lado, hay un aspecto de funcionamiento. Creo que esa relación potencial en este caso, la Jutep con otros actores, hay que promoverla, llevarla a la práctica, hacerla efectiva. Por ejemplo, está la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que la Jutep no integra. Yo creo que debería integrarla.

¿Para qué? Para trabajar unidos porque la corrupción es delito precedente del lavado de activos. Pero después hay otro tema que a mí también me importa, sobre todo, cuando hablamos de la parte normativa, que es: el papel banca cualquier cosa.

La ley es un tema de votos, aplicarla es otro tema. Creo que en este momento lo que se necesita es un fuerte compromiso no de la Jutep, sino de todo el sistema: yo diría, bueno, planteemos cosas serias, pocas, para cumplir y no muchas para no cumplir. Creo que es fácil hacer una ley que después no se aplique. Me parece que el caso más claro es la ley de financiamiento de los partidos políticos.

Es una ley que ya está vigente.

Está vigente, todo el mundo dice que tiene carencias. Pero lo que está bien de la ley tampoco se está aplicando porque no hay recursos.

¿Qué parte de la ley no se aplica?

La parte de seguimiento y de sanciones. Si yo pongo obligaciones y nadie las controla, nadie sanciona, es una declaración formal pero no tiene ningún efecto.

Respecto a la nueva ley de financiamiento de partidos políticos ¿qué dice usted?

Bueno, justamente creo que ahí hay que ver que no solo que lo que diga esté bien sino que sea de aplicación efectiva. Hay una parte del control que se le da a la Corte Electoral, hay que darle los recursos para que los cumpla. Si no, es papel.

¿Qué elementos debería contener sí o sí la nueva ley según su criterio?

Bueno, acá le aclaro es opinión personal. Por ejemplo, algunos temas que están en el tapete. Eventualidad de corrupción privada como delito, eventualidad de enriquecimiento ilícito como delito, en este caso, hubo un proyecto que quedó quieto, muerto. Hay que reflotarlo, hay que ver si hay que hacer uno nuevo. El mejoramiento del sistema de declaraciones juradas.

Acá se guardan, se conservan, 50 mil declaraciones juradas de funcionarios. No se usan para nada salvo que la justicia pida una o dos. ¿Qué sucede?. Si la justicia lo pide es porque el lío ya se armó, estás corriendo de atrás.

Es decir, preventivamente, no está cumpliendo ninguna función. demás que el Presidente y el Vicepresidente ¿no es razonable que lo que se considera como cargo de mayor riesgo alguien las abra y vea si lo que está declarado está respaldado y es razonable? Hoy no lo sabe nadie, hoy yo puedo declarar lo que me parezca sabiendo que si no me mando una macana grande nadie me va a leer.

Cuando dice cargos de mayor riesgo, ¿a cuales se refiere concretamente?

Creo que esa es una definición que tiene que tomar el sistema político. ¿Es lo mismo un funcionario de una localidad del interior que un ministro? No. Creo que un ministro es una zona de mayor riesgo. Un ministro o un parlamentario o un representante de la Suprema Corte de Justicia.

En cualquiera de los tres poderes hay cargos que yo diría para tranquilidad de los uruguayos tenemos que dar el mensaje de que cuanto mayor responsabilidad tenés, más te controlan. Ahora, estamos viviendo en una América Latina en donde en nuestros dos grandes vecinos hubo infinidad de casos y millones de dólares vinculados al tema de la obra pública.

Yo acá no tengo ninguna evidencia de que esa sea una zona donde hay problemas graves. Ahora, no puedo ser tan ingenuo de no ver, pasó acá, pasó allá, pasó en este otro lado, está repicando en Perú, veamos acá cómo nos preparamos para evitar que nos pase.

Usted se refiere al área de obras públicas

Sí. Hay mucho dinero, hay actores muy poderosos, a veces hay pocos actores. Es fácil hacer acuerdos que parezcan que hubo competencia pero que no la hay. Entonces, hagamos más previsiones en esa zona, preparemos más a nuestros funcionarios, veamos como se hacen las maniobras para que no nos las hagan a nosotros, y por otro lado tengamos en cuenta que los actores públicos que están allí deberemos controlarlos más que de repente a otros en zonas de menor riesgo donde la posibilidad de un ilícito existe pero es mucho menor.

Muchas denuncias que se originan en el sistema político terminan en la justicia

Sí. Creo que hay que evitar eso de que somos todos malos o de que son todos malos los políticos. Creo que también ahí a veces pasa y es un error que yo creo que hay que corregir, que es que la politización de la denuncia de la corrupción tampoco ayuda. Yo he estado en países donde era común el uso de la denuncia como un arma político partidaria ¿a qué lleva después?

A que la gente no crea ni en el denunciado pero tampoco en el denunciante porque ve que es un juego que tiene más que ver con ganar poder político que con otra cosa. Yo creo que es bueno, que nosotros, todos, el sistema, trasmita la idea de que no está al servicio de nadie y que sería bueno mostrar que sea del partido, de la organización, del grupo que sea, si se detecta que está incurriendo en algún ilícito va a ser castigado.

¿Dónde aparecerán reflejadas estas ideas?

En realidad, hay ya un proyecto en el Parlamento en este momento, tenemos agendada una reunión con la Comisión Especial de Lavado de Activos para estudiar la iniciativa y trasladar opiniones si es que hay cosas para cambiar. Hay muchísima experiencia en el mundo.

No vamos a inventar la pólvora. Veamos lo que nos parece mejor, logremos el compromiso del sistema político y luego hagamos las reformas legales necesarias y demos los recursos necesarios para que alguien haga los controles que estén previstos. Hay controles, alguien lo tiene que hacer, pero poner controles que no se hacen es pinchar el sistema.

Ud. habló de la corrupción privada, que no está tipificada como delito en el Uruguay pero sí en otros países.

El caso claro es el de la FIFA. El esquema es, genéricamente hablando, yo te coimeo a vos pero ni vos ni yo somos funcionarios públicos. Yo, empresa por ejemplo coimeo al presidente o al tesorero de tal Asociación, de fútbol o de cualquier otro deporte.

Acá no se castiga.

Se le tiene que buscar la vuelta. Ese caso se solucionó acá por la vía de la estafa y del lavado de activos. Corrupción no porque no había funcionarios públicos involucrados. La corrupción privada y el enriquecimiento ilícito desde el punto de vista de los estándares mundiales hoy es casi una recomendación.

Probablemente Uruguay que va a tener una evaluación del cumplimiento de la Convención de la ONU y probablemente se le diga a Uruguay que le faltan esos dos temas. No es gravísimo, pero no está bien.

¿Cómo cree que estamos siendo vistos por el resto del mundo por los organismos especializados?

Creo que en el tema corrupción hay una dicotomía. Creo que el mundo nos ve muy bien y eso se sustenta en cosas como que para Transparencvia Internacional somos el país de América Latina con mejor indicador de percepción de corrupción, y yo que he andado estos años por la región digo, en la región nos consideran los más puros. Ahora, cómo nos vemos los uruguayos.

Nos vemos con más preocupaciones que hace veinte años. Vemos que han pasado cosas que no nos gustan. Empezamos a tener desconfianza en quienes nos representan. Yo creo que Uruguay tiene fortalezas que hay que recuperarlas. Tenemos una organización pública que es más sana, no hay una corrupción estructural metida de punta a punta como en otros países.

La estabilidad del sistema político es muy buena, nos favorece, pero no estamos vacunados. Desde adentro, estamos más preocupados que quienes nos miran de afuera. Nos tenemos que ocupar, no da para dramatizar ni para salir a cazar brujas sino para trabajar en serio y para decir, bueno, acá hay un problema, no bajemos la guardia.

Hay dos evaluaciones internacionales

La evaluación sobre el tema del Lavado es en 2019 y esa sí es muy dura porque ahí hay listas grises, listas negras. Esa la hace el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), el viejo Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud); ésta otra es este año, en julio, es una inspección internacional de la ONU, en materia de cumoplimiento de su sistema de controles antilavado.

Yo creo que ésta es más tranqui que la otra. No hay listas negras. Uruguay en general posiblemente tenga una buena imagen, tiene normativa, pero esos puntos estoy seguro que los van a marcar.

Corrupción y lavado, ¿están claras las fronteras entre una y otro?

Conceptualmente sí, pero hay vínculos. El lavado es la legitimación de bienes que provienen de un montón de delitos: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y corrupción. Entonces, la corrupción es un delito precedente al lavado y por ese lado está asociado. Lo que siempre hemos recomendado en los casos de lavado es investigar simultáneamente el delito precedente y el lavado.

Si hay corrupción, hay movimiento de plata. Entonces, no metan corruptos presos solamente. Investiguen por donde anda la plata. Porque a veces la corrupción puede ser un solo acto, le dieron tanto por tal licitación, o puede ser una industria, puede ser algo permanente.

¿Hay resistencia en el Uruguay a tipificar la corrupción privada?

En ese caso no lo se. Recién estamos empezando. Creo sí que en el caso del enriquecimiento ilícito hay una resistencia, algunas fundadas desde el punto de vista doctrinal, pero como siempre hay más de una biblioteca.

Creo que todo esto se puede hacer sin violentar ningún derecho fundamental. Creo que el tema del enriquecimiento ilícito hay que plantearlo como una responsabilidad del funcionario público –yo cuando asumo mi cargo tengo que saber que tengo que rendirle cuentas al contribuyente que es quien me paga el sueldo- creo que el tema de la privacidad, de la intimidad, en este tema, ya fue.

¿Se hace difícil detectar a la corrupción?

Hay que entender que el tema de la corrupción no es solo un problema de los funcionarios públicos. En todo esquema de corrupción participan actores privados, a veces con funcionarios públicos, a veces entre ellos, entonces, la preocupación tiene que ir en todos los sentidos. Se puede y se la debe combatir, no se puede bajar la guardia no nos podemos escudar en que los humanos somos malos por naturaleza.

Acá se puede trabajar, hay valores a reivindicar hay gente con buenos valores en toda la sociedad uruguaya y esa es una fortaleza. La corrupción ha crecido en todo el mundo como problema, por tanto tenemos que dar respuestas más firmes, no alcanza con seguir haciendo lo mismo. Tenemos que mejorar porque los riesgos son más grandes.

Creo que se puede trabajar y generar una sensación de que el Estado, el sistema político uruguayo y los uruguayos peleamos en serio contra la corrupción. Y generar la sensación de que: muchachos, sí capaz que te sale bien pero si podemos te vamos a cortar la cabeza. En Uruguay la corrupción no está enquistada, no está metida fuertemente en la estructura como está en otros lados, ¿eso nos deja a salvo? no. Nos deja en una situación en la que es más fácil combatirla ahora que dentro de diez años si no hacemos nada. Cuando se te mete adentro ahí se complica.

Corrupción e ineficiencia

¿Se confunden ineficiencia y corrupción?

Creo que a veces se confunde. Porque, puede haber decisiones de mala gestión, malas decisiones, que no tienen ningún provecho propio. A veces, puede tener un objetivo político, mostrar resultado o a veces es un error. Ahora, lo que hay que cambiar es la línea de medida. Es decir, bueno, nosotros no queremos gente corrupta, tenemos que ser firmes con eso.

Ahora, también tenemos que decir, precisamos que sean buenos administradores, no me alcanza con que sea bueno y sano, porque si gestiona mal o administra mal, esto tiene efectos para el erario público, va a ser malo. Tampoco sirve.

Caso FIFA: se identificaron todos los bienes de Figueredo

Usted actuó en el caso FIFA

Sí estuve, como asesor de la justicia. El caso FIFA es especial porque ahí hay un grupo de organismos que actúan que es la integración habitual que es: la Secretaría Antilavado, la Uiaf del Banco Central, la DGI y el Instituto Técnico Forense, una contadora, una perito. Ese formato lo hemos impulsado a partir de 2006 y es el que se ha mantenido por suerte sobre todo a nivel de los juzgados especializados. En este caso, como se recordará, Figueredo hizo un convenio con la Fiscalía, y en ese acuerdo había muchas zonas dudosas de identificación de bienes.

-¿Por ejemplo?

Por ejemplo, se hablaba de un solar en la playa tal, en Punta del Este, pero no estaba específicamente identificado. O el tema de la participación en el Hotel Hyatt que es un tema absolutamente complicado, porque no es que alguien puso plata en un emprendimiento.

En realidad, hay participación en sociedades que a su vez conforman un fideicomiso que a su vez compra el usufructo, puede usar los apartamentos pero los apartamentos son de otros, algo muy complejo. Entonces, en este caso especial, la justicia me designó específicamente para identificar los bienes.

¿Se cumplió el objetivo?

Sí, sí.

¿Cien por ciento?

En el caso del acuerdo se llegó a establecer claramente cual era la situación de cada uno de los inmuebles.

¿De qué monto estamos?

En realidad, no se lo puedo precisar porque no hubo tasación. Se habló de 11 millones de dólares y creo que razonablemente andaba en ese entorno, pero no hubo una tasación.

¿De cuantos bienes se trataba, aproximadamente?

Alrededor de una docena. Eran bienes inmuebles o participación en sociedades que eran propietarias de bienes inmuebles o de emprendimientos como el Hotel, inaugurado después que Figueredo ya estaba preso.