Por: Gerardo Bassorelli

En los 11 años que lleva el Proceso Tabárez, la selección enfrentó 13 veces a Argentina y Brasil, sus clásicos rivales sudamericanos, logrando apenas un triunfo, tres empates y 9 derrotas.

Ante Argentina, el rival en esta ocasión, jugó 8 veces, perdió 8, empató uno y ganó uno.

Si bien los números no difieren demasiado si los comparamos con los 13 partidos ante estos mismos rivales, disputados antes del 2006 que fue cuando comenzó el Proceso Tabárez, la realidad es que ha sido éste el gran déficit de este ciclo que se inició hace 11 años.

Por Eliminatorias, la selección de Tabárez jugó cinco veces ante Argentina logrando una victoria y cuatro derrotas.

Lo mejor de Uruguay en estos 11 años enfrentando a los dos grandes de América, fue en Copa América. En la edición 2007 empató con Brasil y perdió por penales y en la de 2011 igualó ante Argentina en Santa Fe y la eliminó en penales. Podría sumarse como otro muy buen resultado el empate 2-2 registrado en Brasil en esta misma Eliminatoria, ya que ganaban los norteños 2-0 y los celestes lograron remontar.

Si hacemos la comparación con los 13 clásicos anteriores a Tabárez, también en torneos oficiales, disputados entre 1995 y 2004, la estadística marca que Uruguay logró una victoria, 6 empates y 6 derrotas. Los resultados fueron: 1995, Copa América (Centenario) vs. Brasil 1-1 (ganó Uruguay por penales en la final del torneo); 1996, Eliminatorias (Centenario) vs. Argentina 0-0; 1997, Eliminatorias (Bs. As.) vs. Argentina 0-0; 1999, Copa América (Luque, Paraguay) vs. Argentina 0-2; 1999, Copa América (Asunción) vs. Brasil 0-3; 2000, Eliminatorias (Bs. As.) vs. Argentina 1-2; 2001, Eliminatorias (Montevideo) vs. Argentina 1-1; 2003, Eliminatorias (Curitiba) vs. Brasil 3-3; 2004, Copa América (Piura, Perú) vs. Argentina 2-4; 2004, Copa América Lima vs. Brasil 1-1 (perdió por penales); 2004, Eliminatorias (Bs. As.) vs. Argentina 2-4; 2005, Eliminatorias (Montevideo) vs. Brasil 1-1; 2005, Eliminatorias (Montevideo) vs. Argentina 1-0.

Así se juega la 15ª fecha de la Eliminatoria

En esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas podrían definirse -casi- todos los seleccionados que representarán al continente en el Mundial 2018.

Es que, al margen del ya clasificado Brasil, si se dan una serie de resultados, Colombia, Chile y Uruguay podrían asegurar su presencia en la Copa del Mundo que se disputará en Rusia el año próximo.

Incluso podría pasar que los tres juntos se clasifiquen al Mundial. De esa manera, ya no habría más cupos de clasificación directa, por lo que Argentina, Ecuador, Perú y Paraguay tendrían que definir quién irá al repechaje, como la última carta.

Este jueves se realizarán cinco encuentros eliminatorios sudamericanos para aspirar un puesto en el Mundial Rusia 2018.

Está previsto para el jueves 31 de agosto cinco relevantes partidos que sumarán puntajes a sus selecciones para clasificar al Mundial de Rusia 2018 a realizarse desde el 14 de junio hasta el 15 de julio de ese año.

Los encuentros serán entre los equipos de: Venezuela y Colombia, Chile con Paraguay, Uruguay se enfrenta con Argentina, Brasil jugará con Ecuador, Perú contra Bolivia.

Las distintas selecciones intentarán ganar para llegar al Mundial de Fútbol de 2018 que se realizará en Rusia.

Brasil está en primer lugar en la tabla de posiciones de estas eliminatorias, seguido de Colombia y Uruguay.

Colombia y Venezuela se medirán en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. La selección colombiana tiene 24 puntos y su rival la Vinotinto 6 puntos. El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en la séptima fecha de eliminatoria en septiembre de 2016, en el que ganó Colombia 2-0.

Se destaca por sobre el resto, además de Uruguay-Argentina, el choque Chile-Paraguay.