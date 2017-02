Oscar Washington Tabárez no rehuyó al tema que enfrenta actualmente a los futbolistas y dio su opinión sobre el conflicto que se vive entre la directiva de la Mutual y los futbolistas.

Esto fue lo que dijo el maestro sobre el tema:

“En un tiempo los principales ingresos de los clubes eran la recaudación de los partidos, la venta de abonos, y las transferencias de los futbolistas. Eso ya no es el principal ingreso, eso es de otros tiempos, ahora son los derechos televisivos y el merchandising, eso pasa en todo el mundo. ¿Y a qué se apunta todo esto? A que los medios futbolísticos profesionales se acerquen lo más posible a un profesionalismo digno, que supone a una gran atención a los futbolistas, en cuanto a su remuneración, en cuanto a los lugares donde desarrollan su actividad ya sea en entrenamientos o competencias, y eso se tiene que contemplar en los contratos por la venta de los derechos televisivos. No es cuestión solamente de venderlos y ya está y desatender todas estas cosas que estoy diciendo. El aporte de ese empresariado no tiene que ser un mecenazgo, tiene que ser una obligación contractual y quizás no es culpa de ese empresariado si no se lo exigen, pero esto es así”.

“Cuando hay un gremio está para solucionar esos conflictos, no para formar bandos. La Mutual no es la directiva que tiene ahora, es todos los futbolistas que están afiliados y tienen que estar del mismo lado. Y tampoco creo que lo que ha hecho la Mutual ha estado todo mal, como su equipo volante que nos dio una mano para entrenar a Nacho González previo al Mundial de 2010, pero tampoco se puede decir o dudar de los reclamos de los futbolistas o empezar con temas menores que en lugar de ser 400 fueron 100 o que Lugano hizo esto, o que Lugano es esto o lo otro, eso me parece que es bajar el nivel de la discusión y no agrega nada a lo que yo aspiro que este fútbol necesita crecer. Si hacemos un campeonato de profesionalismo, en América estamos peleando el descenso”.