“El partido contra Paraguay lo vamos a encarar como todos los partidos, pensando mucho en el rival y tratando de mejorar cosas que le pongamos por delante. Esa es la idea general… Necesitamos conseguir esos puntos y vamos a trabajar para lograrlos” analizó Oscar Tabárez acerca del próximo partido de la selección, este martes en Asunción.

El DT celeste dijo además: “Paraguay llega con mucho ánimo, con mucho refuerzo de la autoestima, porque el triunfo ante Chile lo puso en situación diferente a la que tenía el día anterior. Estaba a punto de ser eliminado y consiguió ponerse mucho más cerca del quinto puesto que era su objetivo. No podemos hacer nada con respecto a que llegue con el ánimo por las nubes. Este Paraguay hizo un planteamiento parecido al que hicimos nosotros contra Argentina, con menor porcentaje de pelota que nosotros. Se vio un equipo compacto, con buena comunicación entre sus jugadores, con mucha intensidad defensiva. Nosotros vamos a tratar de ver cosas de Paraguay que van más allá del planteamiento táctico que hizo en el partido anterior. Además, obviamente no es Brasil, es un equipo que está por debajo de los demás. Aunque eso no tenga valor absoluto. No hay que olvidarse que en el planteo o la composición de lugar en este aspecto, si no caemos en lo de siempre, el último antecedente es el último partido y no es así”.

Sobre la situación de Suárez explicó: “Luis Suárez es un jugador muy importante, no es un jugador cualquiera. No estuvo al cien por ciento ante Argentina y tampoco va estar al cien por ciento ahora. Tampoco lo estuvo en el partido ante Inglaterra en el Mundial. Hay que valorar todo, cómo es el jugador, que puede aportarle al equipo, que influencia tiene entre compañeros y rivales y después como ésta. Está mucho mejor que para el partido anterior, es obvio, pero quizás no es el Suárez que venía con un rodaje enorme en la temporada anterior. Pero en la medida que esté sano es un jugador que considero”.