El Presidente de la República, Tabaré Vázquez destacó las reformas que ha logrado el Frente Amplio desde que es gobierno, las cuales “venga el gobierno que venga no va haber posibilidades de dar marcha atrás”. A su vez destacó principales puntos de la segunda generación de reforma que se vienen de cara al futuro, Salud, trabajo y educación, entre otras: “Vaya si tenemos agenda, y la mostramos, otras agendas yo no he visto”, manifestó.

Segunda generación de reformas

El mandatario repasó, en una entrevista que le concedió a la página del Frente Amplio que el gobierno en su primer mandato “llevó adelante los cambios, lo cual es muy difícil, nos cuestan entender los cambios”. En el segundo gobierno y en lo que va del tercero trabaja en “solidificar los avances, sustentar los cimientos que estableció y las paredes que empezó levantar”, y las reformas que están, las cuales “venga el gobierno que venga no va haber posibilidades de dar marcha atrás, pero cuidado puede haber recortes y hay que tener cuidados”, dijo Vázquez quien añadió que “será difícil que tiren atrás la reforma impositiva o la reforma laboral, porque acá y no hace muchos años, hubo gobiernos que no aplicaron consejos de salarios y ahí inclinaron la balanza hacia un sector que no era el de los trabajadores”.

A su vez, y marcando la agenda del Frente Amplio, el Presidente de la República señaló que con la experiencia que han adquirido se viene la segunda generación de reformas: “En el mundo laboral comenzar a estudiar y proponer lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial, la robótica, la necesidad de cambiar y capacitar a nuestra gente para hacer otras tareas además de las que hace ahora”.

En la reforma fiscal impositiva “hay que seguir avanzando para que haya mayor justicia tributaria, con el concepto siempre de que paga mas el que tiene mas, meno el que tiene menos”, manifestó el mandatario quien agregó que “lo que se recoja vaya a los pueblos mas necesitados, no para que el estado le haga la vida, políticas publicas, vivienda, salud educación, que es fundamental.

Recordemos que cuando el FA llegó al gobierno había una sola universidad pública y ahora hay otra, y en este periodo habrá una tercera. Se mejoro mucho primaria, hay que mejorar secundaria y también la URU. La educación no solo deber preparar gente para que trabaje, tiene que desarrollar la cultura, las actividades artísticas, recreativas de innovación”.

A su vez se refirió a la segunda reforma en la Salud, en la cual hay que “seguir avanzando en lograr en el sistema SNIS cosas necesarias como una mayor complementariedad entre otros servicios médicos. Tenemos que mejorar el SNIS con la regionalización que nos permitirá balancear mejor los distintos puntos” de servicio “para que los ciudadanos tengan las mismas posibilidad de la misma asistencia medica.

Hay que mejorar la gestión a nivel público, para brindar una mejor asistencia, se puede lograr. Pero mas allá de eso, hay sectores de la salud publica que están mejores que los privados”. “Vaya si tenemos agenda, y la mostramos, otras agendas yo no he visto”, dijo, tras demostrar los puntos que el gobierno, junto con el FA tienen por delante.

Programa cumplido

“Hemos cumplido con el programa del Frente Amplio”, destacó el Presidente de la República. “El programa que hemos trabajado en las distintas campañas electorales, que se ha hecho entre compañeros y compañeras, se discutió largamente, donde se han logrado los acuerdos, los consensos necesarios y se le presentó a la población. La población lo fue comprendiendo, lo fue apoyando de manera que la gente después que apoya, el programa para nosotros es un mandato hacerlo cumplir”, añadió.

Pero más allá de que el programa esté cumplido, “se me ha dicho que ‘han hecho cosas que no están en el programa’ lo cual es cierto, como el Plan Ceibal por ejemplo, pero la filosofía si estaba en el programa.

Asignaturas pendientes

Sobre las asignaturas pendientes que tiene el gobierno por delante, en cuanto a la producción dijo que se está trabajando para lograr en una buena dimensión la planta regasificadora. “Cuando llegamos (al gobierno) la mayor producción de energía era del petróleo e hidroeléctrica, y dependíamos del precio del petróleo. Hoy tenemos unidad energética, y vendemos energía a Argentina y Brasil”. En cuanto a la regasificadora, en la que se trabajará con una empresa privada, el mandatario aseguró que se piensa en una más pequeña de la que a priori se quiso implementar.

En cuanto a la educación, Vázquez afirmó que está “prácticamente universalizada la educación para niños de 4 y 5 años” y pese a que en niños menores no es obligatoria, el número de niños de 3 años es muy grande. “En la enseñanza primaria se logro que la tasa de repetición y deserción bajaran, esta en valores de 3% de repetición, y en alguno niveles, están en algún poco menos”, manifestó, agregando que se apunta a trabajar fuertemente para aplicar herramientas de primaria en secundaria donde “tenemos algún problema”.

Comentó que el niño que tiene problemáticas de aprendizaje debe tener una atención especial, hay que acompañarlos, tener profesores en clase y también otros que los ayuden, y para ello se estudia implementar lugares sonde puedan desarrollarse. A su vez añadió que “se están haciendo edificios nuevos, se están reacondicionando otros. Tenemos escuelas de tiempo completo o implicado muy importante, y hay una mayor cantidad de escuelas, CAIF”.

Turismo

El Presidente mostró los avances a nivel de turismos, indicando que el año anterior, donde se tuvo una gran cifra “tuvimos 3 millones de turistas”. Este año “llegaremos a 4 millones, estamos muy cerca”. Vázquez señaló que los logros son consecuencia del trabajo realizado además de “as bellezas naturales del país, se pueden hacer turismos de diferentes manera acá, una serie de actividad. Pero además vienen porque este es un país seguro pese a que muchos están desesperados para decir que es inseguro. Sino no vendrían los grandes capitales al país, y vuelven, mire si volverán”.

Rio Grande Do Sur

Vázquez se refirió a la candidatura para organizar la Copa del Mundo del 2030, la cual propuso en su primer gobierno: “lo planteamos ante una delegación de FIFA, parecía una locura, una utopía decían. Paso el tiempo lo replantemos y ya no fue tan locura. Macri dijo si lo podríamos hace juntos, Paraguay también, porque señalaban que nunca podían tener un Mundial, y ahora me entero que Río Grande Do Sur también quiere unirse para ser sede”.

Teniendo en cuenta que la candidatura es un hecho, el mandatario señaló que “hay que soñar. Los frenteamplistas deben seguir soñando. Enojándose, no importa, pero que sigan soñando, y para que el país sea mejor hay que llevar adelante las herramientas del FA.