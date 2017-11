Por: Marcelo Hernández

“El tiempo me enseño que con los años, se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llego la hora”. Estos son apenas unos versos de una de las canciones de las tantas que ha escrito este botija ya grande, que de chico quería sólo entender las metáforas de las letras que escuchaban en su casa sus viejos y hoy “metaforea” él mismo, con su impronta peculiar, que contagió a sus hermanos, agradecidos por ser artistas como el mayor.

Hoy, aunque siempre lo fue, se dice “librepensador”, y eso lo quiso plasmar en el nombre de su nuevo disco que presentará oficialmente el próximo sábado 9 de diciembre, y donde no podía ser de otra forma, en la sala del Museo del Carnaval, fiesta a la que ha engalanado con sus estrofas, con sus movimientos escénicos únicos y con su cara pintada, juntos a sus amigos y su familia.

Este hombre, este tipo de la radio, hoy será por un rato, el tipo del diario, ya que contó a LA REPÚBLICA un poco sobre él, sus ideas, su ayer, su hoy y su mañana. Con ustedes, Tabaré Cardozo.

¿Qué llegó primero, vos a la música o la música a vos?

La música forma parte de mi vida desde la panza de la vieja. Y depende de tu entorno que música es la primera que escuchás y la que te forma para siempre. Yo tuve mucha suerte porque la música que se escuchaba en mi casa era muy buena. Ya desde muy chico tenía una gran curiosidad por las letras de las canciones. Me quedaba horas escuchando discos para tratar de entender que estaban diciendo esas metáforas y cuando no entendía preguntaba y siempre había alguien que se tomaba el tiempo para explicarme.

¿Qué escuchaban tus viejos cuando eras chico y qué te quedó marcado de esa época?

Zitarrosa, El Sabalero, Viglietti, Numa, Darwin, Dino, los Olima, los Zucará, la Soberana…

¿Y en ese mismo sentido, cuáles considerás que fueron tus influencias musicales?

Esas que te nombré, sin duda. Pero además después empecé a escuchar por mi cuenta otros artistas como Darnauchans, Galemire, Cabrera, Ubal, Olivera, Tótem, Rada, Ross, Mateo, etc…

También escuché mucho rock nacional como Días de Blues, Psiglo, Estómagos, Traidores, La Tabaré.

Y rock foráneo como Beatles, Ac-Dc, Iron Maiden, Pink Floyd.

Y rock de Argentina como Spinetta, Páez, Charly, Giecco, Los Redondos.

¿Nunca pensaste en canalizar tu gusto por el arte en otra que no fuera la música? ¿Cuál podría ser?

Hice teatro en la Movida Joven y me fue muy bien. Como actor y como dramaturgo gané varios premios. Después estuve un tiempo en el elenco estable de la compañía teatral de Graciela Pittaluga, pero cuando comenzó todo el suceso de mi carrera musical y murguera, abandoné el teatro.

También me gusta dibujar y me saco las ganas ilustrando las tapas de mis discos.

¿Por qué la murga? ¿Y por qué mezclarla con el rock?

La murga fue lo primero artístico que hice siendo niño. Con mis amigos del barrio tuve una murguita llamada los Draculatekas. Y de adolescente integré varias bandas de Rock.

Ahora de adulto intento mezclar esos dos mundos que para mí siempre fueron uno solo.

¿Qué te dio y qué le diste al carnaval?

El carnaval me dio todo. Yo al carnaval le di mi vida entera. Pero nunca me va a alcanzar para devolverle todo lo que me dio.

En la misma línea, ¿qué crees que ve la gente en tu música y en la poesía de Yamandú para hacerse tan fanáticos y hacer nacer el fenómeno “La Catalina”?

No sé qué verán. Sólo puedo asegurar que cada una de las notas y las palabras que hemos puesto sobre un escenario con la Catalina, fueron hechas con el corazón. En el acierto y en el error.

¿Volviendo a tu música, qué tiene de lo mismo a lo largo de tu carrera y en qué crees que la has cambiado debido a influencias, que lo años han pasado, estás más grande, las cosas de la vida, experiencias, nuevos saberes, las mujeres, etc.?

Intento ser cada vez más libre y menos dogmático. Por eso mi nuevo disco se llama Librepensador. No es lo que soy, es lo que quisiera ser.

¿Con qué se van a encontrar las personas que compren tu nuevo disco que está por salir?

Espero que se encuentren con la obra de un artista que está siempre metiendo las narices en todo tipo de géneros. Con mucho atrevimiento y a la vez con mucho respeto. Cómo decía el Choncho Lazaroff, “Por la misma, siempre por la misma, pero cambiando, siempre cambiando”

¿Qué se viene en tu carrera a corto, mediano y largo plazo en materia de toques y demás?

El 9 de diciembre en la sala del Museo del Carnaval hago el último toque del año.

Allí estarán presentes varios amigos del rock nacional que participaron del disco que grabamos en LA MAYOR con Federico Moreira y que tiene una diversidad sonora sumamente interesante.

Está circulando “Librepensador” que es un adelanto de este nuevo trabajo discográfico y cuenta con la participación de Sebastián Teysera. En los próximos días estaremos compartiendo el segundo corte, con un perfil rítmico diferente: “La ley de Newton”. En esta canción participa Emiliano Brancciari de NTVG.