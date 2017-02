La Policía Nacional de España se presentó este miércoles en el hotel donde se aloja Diego Armando Maradona en Madrid, por una supuesta agresión del exfutbolista argentino a su novia Rocío Oliva.

La mujer llamó a la recepción del hotel para alertar de la situación y fue el director del establecimiento el que avisó a la Policía pasadas las 8:20 de la mañana (hora local). También acudieron efectivos del SUMMA (servicios médicos), que no tuvieron que intervenir.

La Policía no confirmó que haya tenido lugar tal agresión, ya que la novia del exfutbolista no quiso presentar una denuncia y declaró que en realidad no había ocurrido, sino que solo había sido una fuerte discusión. De hecho, tampoco habrá investigación judicial porque no hay denuncias de las partes y porque no hay informe policial.

Los hechos ocurrieron en la habitación que ocupa Maradona en el hotel Eurostar Suites Mirasierra, al norte de Madrid. El exfutbolista está en España para apoyar al Nápoles, que este miércoles juega contra el Real Madrid. El Nápoles fue uno de los equipos en los que jugó Maradona durante su carrera futbolística.

A su llegada a Madrid, Maradona protagonizó otro enfrentamiento en el hotel el pasado lunes. En esa ocasión fue con un periodista de la Cadena Cope al que, según se podía ver en un video que publicaron varios medios, el exfutbolista llegó a decirle: “Si te pego, te estropeo”. (Fuente: Cadena SER / Foto de archivo)