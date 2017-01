Finalmente tras varias idas y vueltas, Alexis Rolín estampó su firma y se convirtió en jugador de Nacional. En la pasada jornada se mostró muy contento tras ser presentado como jugador del club, agradeciendo ya que “a pesar de la lesión, los dirigentes confiaron en mí”. El futbolista espera poder volver a las canchas en aproximadamente un mes.

Un nuevo canterano tricolor vuelve al club. Alexis Rolín tras cinco años en el exterior retornó a Nacional siendo presentado en la pasada jornada como la primera incorporación de este periodo de pases. Tras su salida en 2012 el jugador partió rumbo al Catania de la Serie A, pasó a Boca, posteriormente a Olimpia y ahora se volvió a vestir de tricolor.

“Estoy muy contento, con ansiedad por sumarme al equipo pero muy feliz. Voy a poner todo en esta nueva etapa en el club”, dijo el jugador que se recupera de la operación de meniscos. Además agregó: “Significa mucho esta vuelta a Nacional, siempre que se hablaba en los periodos de pases me ponía contento porque Nacional me formó como jugador y como persona”.

La lesión de Alexis Rolin generó dudas en Nacional debido a que lo contrataron para saltar a la cancha desde el primer partido y se perderá al menos el inicio del Apertura y posiblemente algún juego de la Copa Libertadores.

“Vengo en una etapa de recuperación pero todavía me falta un poquito, espero estar en un mes dentro de la cancha”, dijo. “Es un voto de confianza que me hayan pedido en esta situación, que confiaran en mí por la vuelta al club me llena de alegría. A pesar de la lesión, los dirigentes confiaron en mí”.

Rolín volvió al club para cubrir la sensible baja de Victorino, quien inesperadamente se marchó a Cerro Porteño al inicio del periodo de pases. “Suplir a Mauricio es un desafío muy lindo y muy grande”, dijo el futbolista al respecto. El zaguero vuelve al club por una temporada, con opción para quedarse otro año más.