Compartir Tweet



WhatsApp





La ONG OzHarvest ha abierto en Australia un supermercado que comercializa alimentos y productos que los supermercados convencionales y otros establecimientos no pueden vender por no cumplir los estándares que impone el mercado, por ejemplo, alimentos que han superado la fecha de consumo preferente o que están próximos a caducar, aquellos que tienen el embalaje en mal estado o etiquetas incorrectas, etc. Estos excedentes alimentarios constituyen un nuevo modelo de negocio orientado a reducir el desperdicio alimentario y ayudar a las personas con recursos limitados.

La misión de OzHarvest es rescatar alimentos perecederos del país que sí pueden ser aprovechados. Toda esa comida procede de la donación realizada por otros supermercados, distribuidores de alimentos, panaderías, cafeterías, restaurantes u otros operadores relacionados con el mundo de la alimentación.

La organización humanitaria fue fundada en el año 2004 y, desde entonces, no ha dejado de crecer y desarrollar iniciativas contra el desperdicio alimentario. En el año 2005, logró que se realizaran los cambios oportunos en la legislación australiana para que se permitiera la donación de alimentos a las organizaciones benéficas, algo que también ha cambiado en otros países. Este sistema es una forma innovadora y eficaz de redistribuir la comida y obtener unos ingresos necesarios para seguir con otras acciones humanitarias.

Los cuatro pilares principales básicos de este supermercado son:

– Recuperar alimentos.

– Educar y concienciar a la población sobre el desperdicio de alimentos.

– El aprovechamiento de los alimentos, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

– Hacer partícipes a todas las personas para que colaboren en su actividad buscando soluciones eficaces que puedan combatir el desperdicio alimentario y el hambre.

En el supermercado OzHarvest se ofrecen alimentarios, frutas, hortalizas, productos de panadería, conservas, comidas congeladas o bebidas, así como otros productos y artículos para el hogar. El precio al que se comercializan los productos se basa en el concepto de “coge lo que necesitas y paga lo que puedas”. El dinero recaudado se destina a la organización OzHarvest. El objetivo final es alimentar a los más necesitados y reducir el desperdicio alimentario, asegurando que la comida que aún es comestible llegue a estas personas.

Uno de los principios del funcionamiento del supermercado solidario es la confianza: quien accede a este supermercado solo debe coger lo que necesita, sin acaparar. OzHarvest se inspiró en Wefood, el primer supermercado de excedentes alimentarios del mundo que abrió sus puertas en Dinamarca en 2016.